Rosenborg holdt unna med ti mann – tok seg videre i Europa: - Det er ikke det vakreste målet jeg har scoret, men det viktigste

En tett og jevn batalje endte med Rosenborg-seier mot tyrkisk motstand.

SENTRAL: Rosenborgs midtbanespiller Anders Konradsen vil nok sent glemme kampen mot Alanyaspor. Ole Martin Wold

Even Berthelsen

24. sep. 2020 20:51 Sist oppdatert nå nettopp

Rosenborg var heldige som ikke lå under til pause, før de fant et nytt gir i andre omgang.

Anders Konradsen markerte seg både med positivt og negativt fortegn i kampen, men trønderne skulle til slutt klare å ri av Alanyaspor-stormen og ta seg videre til play-off-finalen i Europa League.

Dette var kampen som hadde det meste.

– Det var et sjakkspill. To voksne lag som spilte mot hverandre. Vi visste på forhånd at kampen kunne avgjøres på dødball eller personlige feil, sier Konradsen til Adressa etter kampslutt.

Den påstanden skulle vise seg å stemme perfekt.

Rosenborg best ut

Det var Rosenborg som allerede fra første spark på ballen tok kommandoen i kampen. Rosenborg hadde mye ball i åpningsminuttene, mens Alanyaspor la seg bakpå og stanget unna.

Det til tross for at tyrkerne på forhånd hadde advart om at de kom å spille sitt eget spill, i det som var klubbens første Europakamp noensinne.

Allerede etter fire minutter fikk Rosenborg en god mulighet til å gå i føringen. Et innoverskrudd hjørnespark fra venstre ble slått inn midt i feltet. Der fikk Dino Islamovic gå opp alene, men den 189 høye spissen var akkurat noen centimeter for lav til å nå ballen.

Vegard Hedenstad fikk en god mulighet på frispark etter 12 minutters spill, men skuddet fra 18 meter gikk rett i muren.

SENTRAL: Per Ciljan Skjelbred styrte RBKs midtbane mot Alanyaspor torsdag. Ole Martin Wold

Markkryper

Til tross for en viss RBK-dominans i første omgang var ikke førstereisguttene fra feriebyen Alanya helt ufarlige heller. Omgangen var omtrent halvspilt da bortelaget spilte seg fint frem på høyresiden.

Ballen endte hos Alanyaspor-kaptein Efecan Karaca, som fra skrått hold fyrte av en markkryper med vristen. Ballen snek seg på utsiden av stolpen, og det kan Rosenborg være glade for. Det var ikke sikkert at André Hansen hadde fått en hanske på det forsøket.

GOD START: For første gang under Åge Hareides ledelse slapp ikke Rosenborg inn mål i åpningsminuttene. Ole Martin Wold

Gratismulighet

Resten av 1. omgang ble ikke all verden å skrive hjem om, for noen av lagene.

Før det gjensto fem minutter.

Først var Rosenborg etter 40 minutter, da Alanyaspor-stopper Steven Caulker snublet som bakerste mann og forærte Kristoffer Zachariassen en gratismulighet.

Men midtbanespilleren kom aldri i balanse og ble løpt av opp forsvaret, og skuddforsøket fra 16 meter ble enkelt blokkert ut til hjørnespark.

Så, fire minutter senere kranglet tyrkerne med seg ballen på venstresiden. Ballen endte hos Basaketes, som fyrte av mot lengste stolpe. Ballen strøk metallet og gikk centimeter på utsiden. Der var Rosenborg heldige som ikke fikk baklengs.

Dermed gikk lagene til garderobene på stillingen 0–0.

– Første omgang var jevn. Det er det ofte i Europa, når to ukjente lag møter hverandre. Jeg synes vi hadde bra kontroll. De hadde gode enkeltspillere, men det visste vi om på forhånd, sier RBK-trener Åge Hareide etter kampen.

Rosenborg-press

Mens den første omgangen startet med to ganske store RBK-sjanser, var det ikke akkurat festfotball som ble produsert av noen av lagene det første kvarteret av de siste 45.

Men det skulle ikke bli tilfellet etter at klokken passerte 58 minutter. Da fant trønderne et nytt gir, og Alanyaspor var ikke i nærheten av å henge med.

Aller først fikk Rosenborg et korridorfrispark midt på banehalvdelen til tyrkerne. Der slo Hedenstad et fantastisk innlegg, som gikk rett på pannebrasken til Tore Reginiussen på bakerste stolpe.

Finnmarkingen headet mot mål, men Alanyaspor-keeper Marafona rakk akkurat å få opp hanskene og avverge RBK-scoring. Kampens desidert største sjanse.

Scoring

Men Rosenborg hang ikke med hodet av den grunn. To minutter senere fikk hjemmelaget et nytt frispark, denne gangen tatt av Skjelbred.

Ballen havnet i feltet, hvor Alanyaspors Fatih Askoy ikke fikk kontroll. Det takket og bukket Anders Konradsen for, som snappet ballen og sendte den i mål fra kloss hold.

1–0 til Rosenborg etter 60 minutter.

– Jeg rakk ikke tenke så mye, det var bare veldig deilig å se den gå inn. Veldig deilig. Jeg har god selvtillit foran mål om dagen, sier Konradsen på pressekonferansen etter kampen og sikter til at dette er hans andre Europa-scoring på like mange kamper.

– Det er ikke det vakreste målet jeg har scoret. Men det viktigste.

MÅL: Anders Konradsen feiret sin scoring foran et tomt Lerkendal stadion. Ole Martin Wold

Konradsen så rødt

Og nå tok det virkelig fyr ute på Lerkendal-gresset. 63 minutter var spilt da Hólmar Eyjólfsson handset like utenfor RBKs 16-meter, og ga gjestene en god mulighet til å svare på direkten på frispark.

Frisparket ble tatt av Basaketas som skjøt det han hadde mot André Hansens nærmeste stolpe, langs bakken. Igjen gikk ballen like utenfor.

Så skulle Anders Konradsen komme i søkelyset igjen. Men denne gangen for feil grunner.

Kampen var 66 minutter gammel da Konradsen gikk opp i duell med kaptein Karacan. Konradsen brukte noe armer i duellen, samtidig som Alanyaspor-spilleren gjorde det meste ut av situasjonen.

Konradsen hadde allerede notert seg for et gult kort tidligere i kampen, og den estonske dommeren mente at armbruken fortjente et gult kort til.

Dermed ble Konradsen utvist og måtte rusle av naturgresset på Lerkendal.

– Det oppleves strengt, mener bodøværingen selv.

Det mener også RBK-trener Åge Hareide.

– Det er en lettvint utvisning. Ingen av taklingene er så stygge at de skal kvalifisere til et gult kort, sier Hareide under pressekonferansen etter kampen.

– På det tidspunktet var heller ikke kampen så stygg at det ikke var vits i å poengetere noe, fortsetter han.

SÅ RØDT: Anders Konradsen fikk sitt andre gule kort og måtte gå av banen med en halvtime igjen å spille. Ole Martin Wold

Rosenborg hang i tauene

Etter utvisningen handlet det meste på Lerkendal om ett lag. Og det var Alanyaspor. Tyrkerne presset med det de hadde, og Rosenborg hang tidvis ordentlig i tauene.

André Hansen måtte flere ganger i aksjon, og nærmest var bortelagets innbytter Khouma Babacar.

Etter 70 minutter kom han seg fri fra RBK-forsvaret og fyrte av et nydelig skudd mot nettmaskene. Hansen måtte varte opp med en feberredning for å avverge baklengs.

De siste ti minuttene av kampen handlet utelukkende om å forsvare seg for Rosenborgs del, noe de klarte med bravur. Til tross for et sterkt press fra Alanyaspor klarte de å mure igjen bakover for første gang med Åge Hareide bak roret.

– Det var et rutinert lag jeg sendte på banen i dag. I europeiske kamper er det lurt å ha med spillere som har vært med på det før. Det gir oss et fortrinn.

– I de tre siste kampene har vi åpnet med baklengs. Det snakket vi om på forhånd om å ikke gjøre i dag. Alle gjorde en mannsjobb, sier Åge Hareide.

Nytt rødt og PSV-møte

Helt på tampen kokte det over for nevnte Babacar. Etter å ha fått et frispark mot seg dyttet han Erlend Dahl-Reitan over ende og fikk sitt andre gule kort. Med det var kampens andre utvisning et faktum.

Mer skulle ikke skje, og Rosenborg vant kampen 1–0.

Samtidig som Rosenborg seiret vant også nederlandske PSV sin kvalikkamp. Play-off-finalen blir med andre ord en reprise av kampen fra fjorårets Europa League-gruppespill.

Den spilles torsdag om en uke i Trondheim.

– Det blir en fin utfordring for oss. Vi takker for flest mulig kamper på høyest nivå. Det vil løfte oss som gruppe. Det vil bli en ny jevn og tøff kamp, mener Hareide.

Matchvinner Anders Konradsen mener RBK har en god sjanse mot det nederlandske storlaget, og legger samtidig ikke skjul på at han er bitter over at han ikke får spille.

– Først og fremst er det vondt å stå over. Jeg ser for meg at vi har ok sjanser der. Men de er nok skarpere offensivt enn det tyrkerne var i dag, avslutter han.