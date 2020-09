Haaland med mål og assist, men Dortmund tapte den tyske supercupen

Erling Braut Haaland (20) var svært sentral da Dortmund tapte 2–3 for Bayern München i den tyske supercupen.

Erling Braut Haaland feirer hans 2–2-scoring sammen med lagkameratene. ANDREAS GEBERT / X06742

Nå nettopp

Bayern München-Dortmund 3–2

Saken oppdateres.

Dortmund slo kraftig tilbake etter å ha ligget under 0–2 for Bayern München. Tross mål og målgivende fra Erling Braut Haaland klarte ikke Dortmund å hamle opp med den tyske fotballstormakten.

Dermed fikk ikke Haaland sikret sitt første trofé i Dortmund-karrieren. Bayern tok sitt første trofé for sesongen, kun 38 dager etter de vant Champions League.

Kontret Dortmund i senk

Dortmund åpnet friskest på Allianz Arena, men det var Bayern som tok ledelsen i den tyske supercupfinalen.

Etter 18 minutter vartet Bayern opp med en av sesongenes hittil vakreste kontringer. Benjamin Pavard headet unna en corner som nesten nådde Erling Braut Haaland på bakerste stolpe. Alphonso Davies plukket opp nedfallsfrukten og slo en tunnel på Thomas Meunier, før han spilte ballen til Coman på venstresiden. Franskmannen fant Müller i midten, som spilte gjennom Robert Lewandowski på høyresiden. Den polske målmaskinen serverte Tolisso alene med keeper. Midtbanespilleren avsluttet i tverrligger, før han selv scoret på returen.

Etter en halvtime doblet Bayern ledelsen.

Davies fikk tid og rom på sin venstreside, og la inn et fint innlegg på bakerste stolpe. Der dukket måltyven Thomas Müller opp. Tyskeren knuste 22 år gamle Felix Passlack på bakerste stolpe, og headet inn 2–0 for Bayern.

Haaland-assist

Etter 2–0-scoringen så Bayern ut til å ha full kontroll på oppgjøret. Men like før pause ble de nybakte mesterligavinnerne muligens litt for komfortable.

Fem minutter før pause rotet nemlig Bayern det til for seg selv. De rødkledde fra München prøvde å spille seg ut bakfra, men Dortmund klarte å stjele ballen høyt i banen. Braut Haaland mottok ballen 17 meter fra mål, og spilte ballen uselvisk videre til Julian Brandt ute til høyre. Den offensive midtbanespilleren hamret ballen i mål forbi Bayern-kaptein Manuel Neuer.

Scoret og bommet mot Neuer

Etter pause åpnet Dortmund best, mens Bayern så mer ukomfortable ut defensivt. Kun to minutter etter hvilen fikk vingbacken Thomas Meunier sjansen alene med keeper, men skuddet gikk langt over, til trener Lucien Favres store frustrasjon.

Men 54 minutter satt endelig utligningen for Dortmund, og det var Haaland som skulle tegne seg på scoringslisten. Midtstopper Akanji vant ballen høyt i banen fra Lewandowski. Danske Thomas Delaney fant sin skandinaviske lagkompis Braut Haaland med en fin gjennombruddspasning, og 20-åringen var iskald da han plasserte ballen nede i Neuers høyre hjørne.

Haaland feirer 2–2-scoringen mot Bayern. Sven Hoppe / dpa-Pool

Fire minutter senere så det ut som vi fikk en reprise fra Allianz Arena, men realiteten var at Braut Haaland var alene med Neuer nok en gang. Jærbuen prøvde å avslutte ned i det samme hjørnet, men denne gangen lot ikke Neuer seg overliste. Den tyske målvakten vartet opp med en fantastisk enhåndsredning, til Haalands store fortvilelse.

Haaland fortviler etter at Neuer reddet nordmannens skudd, som kunne gitt Dortmund 3–2 på Allianz Arena. ANDREAS GEBERT / X06742

– Mye mer enn godkjent

Etter 67 minutter ble Haaland byttet ut for å få hvile. Inn kom Real Madrid-innleide Reinier.

Viasat-ekspert Lars Tjærnås var svært fornøyd med Haalands prestasjon i finalen.

– Vi gir han mye mer enn godkjent. Det beste av alt var at han ble bedre utover i kampen. Det fysiske er det hvert fall ikke noe galt med. For Dortmunds og kampens skyld, er det synd at han ble byttet ut. Men jeg skjønner Favre også, han vil ha han frisk til ny kamp i helgen, sa Tjærnås.

Begge lag byttet ut flere av sine faste førstelagsspillere, for å ikke belaste dem for mye i starten av den nye sesongen.

Kimmich avgjorde

Ni minutter før slutt vartet Bayern opp med den avgjørende 3–2-scoringen.

Joshua Kimmich stjal ballen fra Delaney på midtbanen, og spilte ballen til Lewandowski. Spissen spilte ballen tilbake til Kimmich, som først fikk skuddet sitt reddet av Dortmund-keeper Marwin Hitz. Men på returen klarte en liggende Kimmich å sende ballen i mål på imponerende vis.

Dortmund klarte ikke å svare etter 3–2-scoringen, og dermed vant Bayern München den tyske supercupen på hjemmebane.