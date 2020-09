Har spilt nesten 2000 minutter på litt over tre måneder – nå innrømmer Aursnes at han gjerne skulle hatt mer hvile

Evighetsmaskinen starter etter alle solemerker sin 22. strake offisielle kamp på 13 uker i kveld. Men snart må midtbanemotoren, som kun har gått glipp av et kvarter fotball i år, ha en pust i bakken.

Nå nettopp

Om få timer venter Ferencváros i Champions League-playoffens første kamp på Aker stadion. I det Erling Moe ga beskjed til spillerne om hvem som skulle starte tidligere i dag, var Fredrik Aursnes etter all sannsynlighet det første navnet opp på tavla. Sunnmøringen har de siste to sesongene vært ytterst vital for Moldes suksess, og er definisjonen på en evighetsmaskin inne sentralt på midten.

Mange hadde nok ventet at 24-åringen skulle få hvile mot Vålerenga i helga, men igjen startet Aursnes inne sentralt sammen med Hussain, som også har spilt utrolig mye. Hussain har startet 16 av 18 kamper i Eliteserien i år, men ofte blitt byttet ut. Det var også tilfellet både på Kypros for en uke siden, og mot Vålerenga på lørdag.