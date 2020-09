Sjekk hvilke lokale talenter som er tatt ut til landslagssamling

Fire Molde-spillere skal være med på treningssamlingene til G15 og G16-landslaget på Østlandet i oktober.

9 minutter siden

Det melder NFF på sine hjemmesider onsdag. Landslagssjef for G15, Gunnar Halle, som tidligere også har vært i MFK, har tatt med seg Molde-spillerne Andreas Eikrem Myklebust, Peder Hoel Lervik og Magnus Tomren Solheim på landslagssamlinga, etter at de imponerte under den forrige samlinga i Porsgrunn.

– Samlinga i Porsgrunn var viktig for å få en god oversikt over kandidatene til 2005-landslaget. Nå skal vi ta neste steg med en mindre tropp og treningssamling i Lillestrøm. Det blir ingen landskamp, men vi skal sørge for at vi starter denne samlingen med å skape et slagkraftig lag for veien videre mot kvalikkamper neste år, sier landslagssjef Halle om uttaket.