Even Hovland kommer inn i laget for klubbkompis Tore Reginiussen. Markus Henriksen kommer inn for en skadet Sander Berge, mens Mohamed Elyounoussi og Alexander Sørloth får sjansen fra start på bekostning av Morten Thorsby og Joshua King.

Lagerbäck har valgt disse elleve i en 4-4-2-formasjon: Rune Jarstein - Omar Elabdellaoui, Even Hovland, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami - Stefan Johansen, Markus Henriksen, Mathias Normann, Mohamed Elyounoussi - Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth!

