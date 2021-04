Bendtner må i retten etter Porsche-kjøring uten lappen

Nicklas Bendtner (33) må møte i Københavns Byret for å ha kjørt i 157 kilometer i timen i 110-sone i en rådyr Porsche.

FOTBALLSPILLER: Nicklas Bedtner. Her i september 2019 etter overgangen fra Rosenborg til FC København. Foto: Bjørn S. Delebekk

17. apr. 2021 10:38 Sist oppdatert nå nettopp

Anja Velbæk Mouridsen forsvarer den tidligere Rosenborg-spissen. Hun sier til den danske avisen BT at Bendtner vil si seg skyldig i å ha kjørt for fort, men ikke for de fem tilfellene som gjelder manglende førerkort.

Nicklas Bendtner vil 27. april bli forelagt syv punkter som han kan straffes for. Tiltalen som BT har fått tilgang til, forteller at det gjelder fem tilfeller av bilkjøring uten førerkort og to overtredelser av fartsgrensene, skriver avisen BT.

Avisen omtaler to hendelser hvor Bendtner skal ha brutt veitrafikkloven i fjor. Ved den andre kjøreturen skal han ifølge politiet ikke ha hatt gyldig førerkort.

Det er ventet at aktor legger ned påstand om en større bot og at Porschen inndras.

Bendtner ble stoppet etter kjøring i 157 kilometer i timen i en 110-sone utenfor København i fjor. Bilen har 625 hestekrefter og en toppfart på 260 kilometer i timen.

Blir han dømt i saken, er det tredje gang har forlater byretten i København med en dom. Han er tidligere dømt for vold mot en taxisjåfør og for bilkjøring i alkoholpåvirket tilstand.

BT skriver at ifølge politiet er den første saken fra 9. juni i fjor, da Nicklas Bendtner kjørte uten førerkort på Nørre Allé i København.

Han spiller i dag på oldboys-laget til det danske klubben Tårnby FF. Der har han spilt siden han la proffkarrieren på hylla i FC København i 2020.

Bendtner har tidligere spilt i Arsenal, Juventus og en rekke andre europeiske klubber på toppnivå.

Bendtner har bydd på seg selv, både på og utenfor banen. I fjor hadde han og hans daværende kjæreste en egen realityserie: Bendtner og Philine.