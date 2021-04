Elisabeth Terland (19) imponerte i debuten. Får løfte fra landslagssjefen.

Martin Sjögren garanterer Elisabeth Terland spilletid mot Tyskland, på én betingelse.

Elisabeth Terland imponerte i landslagsdebuten i forrige uke. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

13. apr. 2021 07:30 Sist oppdatert 35 minutter siden

Kort om saken:

Elisabeth Terland markerte seg øyeblikkelig i landslagsdebuten mot Belgia

Hun får ros fra landslagstrener Martin Sjögren

Terland får trolig i spilletid i privatlandskampen mot Tyskland.

Kampen sendes tirsdag klokken 16 på NRK2

Elisabeth Terland (19) fikk ballen på midtbanen, spilte kvikt vegg med Julie Blakstad, stormet fremover og trillet et ferdigscoret innlegg til Lisa-Marie Utland.

Fem minutter ut i A-landslagsdebuten hadde Terland allerede briljert.

Før kampen mot Tyskland tirsdag roser landslagstrener Martin Sjögren 19-åringen.

– Hun kom inn og gjorde et avtrykk i kampen mot Belgia, sier Sjögren.

– Spillet på 2–0-målet holder veldig høyt nivå. At våre to yngste spillere sto bak (Blakstad og Terland), det gleder meg. Et veldig fint mål, legger han til.

Trekker frem Terlands fremste kvalitet

Under Sjögren har landslaget vært gjennom en evolusjon: Fra en mer direkte spillestil til en stil som er mer «kontrollerende», som Sjögren selv kaller det. Helt enkelt betyr det flere korte pasninger.

– Terland passer bra inn måten å spille på. Hennes fremste kvalitet er å finne mellomrommet mellom motstanderens forsvar og angrep, sier Sjögren.

Martin Sjögren ga 19-åringen Elisabeth Terland sjansen mot Belgia. Foto: Ludvig Thunmann, Bildbyrån

En annen del av Terlands spill var han ikke like klar over tidligere.

– Noe som har overrasket meg, er gjennombruddskraften hennes. Der har hun vært veldig god på samlingen og i kampen mot Belgia, som hun viste da vi scoret. Gjennombruddsfasen er kanskje den vanskeligste fasen i fotballen, og der passer Elisabeth veldig bra inn, sier Sjögren.

Glemte nervene

Terland er glad for hvordan landslaget spiller.

– Jeg synes det passer meg veldig bra. Jeg trives veldig godt i mellomrommet, og vi har veldig fokus på det. Det å klare å skape gode angrep, involvere flere spillere og ha ballen på bakken. Det passer bra, sier Terland.

Terland skal spille for Sandviken i 2021-sesongen. Målet hennes er å spille for et av verdens beste lag i fremtiden.

En landslagsdebut mot Belgia så ikke ut til å skremme henne.

– Det er klart man er litt nervøs i starten, men så glemmer du det på en måte. Jeg synes først og fremst det var veldig kjekt, sier Terland.

Hun sier hun har fått flere gode tilbakemeldinger etter innhoppet mot Belgia.

Elisabeth Terland (19) har imponert for Klepp i Toppserien. Nå skal hun spille klubbfotball for Sandviken. Foto: Ludvig Thunmann, Bildbyrån

Garanterer spilletid

Aftenposten trakk frem Terland som Norges største talent allerede i 2019. Sjögren sier han vil unngå å legge for stort press på Terland.

– Men hvis hun jobber hardt i sitt klubbmiljø, har hun alle muligheter i verden til å etablere seg på landslaget og bli en viktig spiller, sier Sjögren.

– Får hun starte mot Tyskland på tirsdag?

– Dersom hun er frisk og rask, kan jeg garantere henne spilletid. Om det blir fra start eller som innbytter, det får vi se på.