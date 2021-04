Ti år siden sist for kapteinen: – Jeg trengte det

For første gang på ti år er Mads Reginiussen igjen heltidsproff. Men altaværingen er usikker på hvor lenge det vil vare.

Ranheim-kaptein Mads Reginiussen er for første gang siden tiden i Tromsø igjen heltidsproff. – Jeg merker at jeg har mer å gi, både før, under og etter trening. Jeg vil fortsette å gi av meg selv når det begynner å dra seg til, og vi skal spille kamper igjen. Foto: Kim Nygaard

Nå nettopp

– Ingenting er skrevet i stein. Jeg må nok ta en ny status på hvor jeg er etter sesongen, men i utgangspunktet så skal jeg være ett år borte fra arbeid. Vi får se hva som skjer i desember.

Det sier Mads Reginiussen, som tidligere i år ble enig med Ranheim om en ettårskontrakt. Det innebærer permisjon fra jobben i BDO. 33-åringen, som også var på proffkontrakt i Tromsø fra 2009 til 2011 merker allerede forskjellen på kroppen.

– Den største forskjellen er nok at jeg får tid til å restituere meg i mellom øktene. Jeg får tid til å ta meg igjen, istedenfor å springe på jobb morgenen etter.

Han tror permisjonen kan bidra sportslige.

Les også Ola By Rise: - Vi stiller gjerne om Rosenborg ber om en prat

– Man blir eldre også som fotballspiller, og kroppen trenger kanskje enda bedre tid på komme seg. Jeg kjente at jeg trengte å få frigjort mer tid, for å kunne prestere på det nivået jeg ønsker og har ambisjoner om.

– Dit klubben vil

Reginiussen ble etter forlengingen Ranheims fjerde heltidsspiller. Han tror antall heltidsproffer gradvis vil øke.

Reginiussen ser frem til å ta fatt på sesongen som heltidsproff. – Det er Ranheim 2021 som er hovedmålet mitt nå. Det hadde vært gøy å få en skikkelig god sesong, og jeg er veldig positiv til hvordan vi ser ut nå. Vi er en sulten gjeng som vil opp til Eliteserien igjen, så får vi se om det kan skje allerede i år. Foto: Kim Nygaard

– Det er nok dit klubben vil. At nok spillere hvert fall ikke har så veldig mye annet ved siden av fotballen. Det avhenger kanskje også litt hvor du er i karrieren. Når du bikker 30 år, har familie og unger, er det mye som kreves av deg, og da er det kjekt å bare ha ett virke.

Les også Men hvem blir sjefen?

Daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl mener det var naturlig å gi kapteinen en slik mulighet.

– Vi som klubb tar steg år for år. Nå var det mulig og naturlig å gi Mads den muligheten, og vi er glad for at han ønsket det samme, sier han.

– Klar på at jeg hadde vært ferdig

Reginiussen er til daglig også ansatt i BDO. Han sier en fleksibel arbeidsgiver har vært viktig for at han kunne kombinere jobben med Ranheim.

– Jeg har vært heldig hele veien, og hatt en arbeidsgiver med meg på laget som har tilrettelagt for at jeg kunne kombinere jobb og fotball.

Les også Steile fronter i hockey-Trondheim: Her er mannen som skal rydde vekk konfliktene

Da tilbudet om heltidskontrakt med Ranheim kom, ble de enige om ett års permisjon.

– Jeg kunne ikke stille noe krav, men jeg sa jeg hadde lyst, så kunne de ta en avgjørelse. Jeg er takknemlig for at de har vært så behjelpelige.

Kapteinen hadde ikke sett for seg at han skulle skrive heltidskontrakt med Ranheim da han ankom i 2011. – Det var vel når vi rykket opp til Eliteserien at jeg tenkte at vi var på vei mot noe slikt, men om jeg skulle rekke det innen fotballkarrieren min, det var jeg neimen ikke sikker på. Jeg er veldig takknemlig for at jeg får prøvd det igjen. Foto: Kim Nygaard

Hovedpersonen var selv klar på at karrieren hadde vært over om en slik ordning ikke hadde kommet.

– Det krever mer for hvert år å kombinere jobb og det å være spiller. Jeg hadde nok ikke gått på ett år til med samme situasjon, det tror jeg hadde blitt for tøft. I mitt eget hode var jeg klar på at jeg hadde vært ferdig med fotball, om det hadde vært løsningen.

– Plusspoeng på hjemmebane

Det er ikke bare Ranheim som får glede av at Reginiussens kalender er mindre hektisk. Etter at han ble heltidsproff, har han også bedre tid til de hjemme.

– Jeg har tid til å kjøre barna til barnehagen og komme hjem tidlig å forberede middag til familien, så jeg får litt flere plusspoeng på hjemmebane.

Les også RBK vet ikke når spissen er på plass: Nå er Hareide irritert

Han fortsetter:

– Jeg har mer energi til å bruke på hjemmebane, og på ungene mine som jeg elsker å være sammen med. I perioder hvor det har vært veldig hektisk merkes det at man ikke har hatt energi til å være til stede. Jeg tror det gjør godt for alle hjemme slik løsningen er nå.

Så du nyter tilværelsen som familiefar?

– Absolutt. Det beste er å slippe å stress på morgenen. Ta seg litt tid til å være sammen, istedenfor å springe og levere i barnehagen før man skal på jobb.