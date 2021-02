Gjør trolig comeback i dag: – Han er veldig på hugget

Björn Bergmann Sigurdarson (29) scoret to mål sist han spilte i MFK-blått. Torsdag er han sannsynligvis tilbake i aksjon.

Björn Bergmann Sigurdarson har allerede markert seg på MFKs treninger. Torsdag får han trolig spilletid mot Rosenborg. Foto: Bjørn Brunvoll

7 minutter siden

Torsdag ettermiddag får Molde en siste test på hvordan formen ligger an før de to Europa League-kampene mot Hoffenheim i Spania og Tyskland. Rosenborg er motstander i generalprøven - og kampen vises direkte på Rbnett for abonnenter fra klokka 16.

De fleste skadefrie spillerne har fått spilletid i treningskampene mot Brattvåg og Brann, men Björn Bergmann Sigurdarson sto over oppgjøret mot Brann etter overgangen fra Lillestrøm for halvannen uke siden.