Spisshelten Gignac sikret historisk VM-finale for Tigres

(Palmeiras - Tigres 0–1) Aldri har et nordamerikansk lag tatt seg til finale i klubb-VM. Så stilte André-Pierre Gignac (35) seg opp ved straffemerket.

7. feb. 2021 20:55 Sist oppdatert nå nettopp

Den franske kulthelten, som tidligere har hamret inn mål for Marseille og spilt 36 kamper for det franske landslaget, banket straffen kontant i mål - og sendte meksikanske fotballfans til himmels.

Tigres er med 1–0-seier over Palmeiras nemlig klare for finale i klubb-VM - noe ingen meksikanske - eller nordamerikanske lag for øvrig - har klart før.

Det ble rett og slett skrevet nordamerikansk fotballhistorie i den VG+-sendte kampen søndag kveld.

HISTORISK SEIER: For første gang i klubb-VMs historie skal et nordamerikansk lag spille finale i klubb-VM. Begivenheten ser du på VG+ torsdag klokken 19.00. Foto: NOUSHAD THEKKAYIL / EPA

Siden 2000 har hele 17 nordamerikanske lag, 16 fra Mexico og ett fra Costa Rica, målt krefter mot de forskjellige kontinentenes beste lag, og aldri har et lag klart bedre enn bronsefinale og 3. plass.

Tigres er det åttende meksikanske laget som prøver seg i klubb-VM, det niende nordamerikanske, og det første til å nå finalen.

Dette er også deres aller første deltakelse i turneringen.

Men nå skal Tigres bryne seg mot det beste fra enten det europeiske eller det afrikanske kontinentet. Torsdag er det duket for finale i klubb-VM, og Tigres møter enten den tyske giganten Bayern München eller den egyptiske seiersmaskinen Al Ahly.

Tigres har hittil i turneringen scoret tre mål - og Gignac har stått for samtlige. Han scoret begge målene da Tigres tok seg videre fra møtet med Ulsan Hyundai med 2–1.

Den 35 år gamle spissen har scoret på bestilling siden han forlot Marseille til fordel for Tigres i 2015. Han står med 147 mål på 246 kamper i alle turneringer.

Liverpool er frem til torsdag kveld regjerende mester i turneringen. Roberto Firmino sikret VM-tittelen for dem i 2019: