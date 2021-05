Viking og Avaldsnes i dialog om samarbeid

Karmøy-laget Avaldsnes kan bli å finne i mørkeblått når de nå er positive til et samarbeid med Stavanger-klubben Viking.

DRAKTSKIFTE?: Andrea Norheim og resten av Avaldsnes-laget kan ende opp i Viking-drakt om ikke lang tid. Her fra semifinalen i NM mot Vålerenga i 2020. Foto: Fredrik Hagen / NTB

4. mai 2021 11:46 Sist oppdatert nå nettopp

Avaldsnes har tidligere vært positive til å inngå et samarbeid med FK Haugesund for å styrke posisjonen for kvinnelaget på Haugalandet og satse ytterligere. FK Haugesund var imidlertid ikke interessert i et slikt samarbeid, og startet heller opp et kvinnelag med moderklubbene Haugar og Djerv 1919.

Nå er Avaldsnes i dialog med Viking, og den dialogen er positiv.

– Vi har hatt samtaler på ulike nivå over lengre tid både med tanke på spillerlogistikk og andre ting. Så er det ikke til å stikke under en stol at vi i Avaldsnes har jaktet bedre fasiliteter. Vi har blant annet jobbet for å komme oss inn på Haugesund stadion i flere år. Vi har pratet med FKH i lang tid, men ikke fått til noe samarbeid. Vi opplever at dørene er stengt der, og har derfor tenkt videre og brukt den gode kontakten vi har i Viking i dialog om et mulig sterkere samarbeid, sier kommersiell leder i Avaldsnes, Stian Nygaard til VG.

SATSING: Viking satser stor på kvinnefotballen og vil se an muligheten for et samarbeid med Avaldsnes. Her er Vikings hjemmebane SR-Bank Arena. Foto: Carina Johansen/NTB

Og satsing gjøres det også i Stavanger. Viking har den siste tiden styrket satsingen mot å nå en plass i Toppserien og har fått sponsorer med på veien mot det målet. Senest mandag ble det også klart Viking-kvinnene skal bære den samme drakten som herrelaget skal gjøre.

– Vi er i innledende runde hvor vi skal bli bedre kjent. Vi får se på sikt hvilke type samarbeid det skal være. Vi ser på Viking som en stor, seriøs og god aktør. Det er godt naboskap i Stavanger, og det miljøet de har der borte er bra. Det er en fremoverlent klubb på når det kommer til kvinnefotball, sier Nygaard.

Styreleder i Viking FK, Rune Bertelsen, bekrefter også at klubbene er i dialog og synes det var artig at det var nettopp Avaldsnes som tok kontakt.

– Avaldsnes tok kontakt ettersom de ser på veien videre for sitt prosjekt. Da er det gøy at de tar kontakt med oss. Vi har en intensjon om å prate videre og se hva det kan føre til. I utgangspunktet skal vi utvikle selv basert på lokale spillere, men samtidig så ser vi at det skyter fart i kvinnefotballen på flere måter, sier Bertelsen.

Han forteller at de nå må jobbe videre på valg av strategi for Vikings kvinnelag, og at han er spent på hva næringslivet og Stavanger by ellers vil mene om et slikt samarbeid. Han er klar på at det vil kreve en innsats for å få til dette samarbeidet, og har blitt overrasket over jobben Avaldsnes har gjort.

– Toppklubbene på herresiden involveres på et vis i kvinnefotballen, og vi er ydmyke for den syke jobben de har gjort på Avaldsnes. Det er helt enormt å se på når vi nå får et innblikk i arbeidet som er lagt ned. Vi må ta dette seriøst, så får vi se hva det blir til, forteller styrelederen.