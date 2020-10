Bamford scoret hat trick på 19 minutter: Leeds opp på tredjeplass etter sterk seier

Aston Villa hadde ikke tapt denne sesongen. Så kom Leeds på besøk.

Patrick Bamford (til høyre) herjet for Leeds fredag. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / X01348

23. okt. 2020 22:57 Sist oppdatert nå nettopp

Aston Villa - Leeds 0–3

Patrick Bamford skjøt lenge med løskrutt i fredagens Premier League-kamp, men Leeds-spissen fortsatte å plaffe løs og senket Aston Villa med tre mål.

Hjemmelaget sto med fire seire på fire forsøk i den nye sesongen før Marcelo Bielsas Leeds-lag kom på besøk og hentet seg en fortjent 3-0-seier. Bamfords hat trick betyr at han er oppe i seks mål for sesongen.

– Det er en drøm som blir virkelig. Det var et stort øyeblikk for meg da den tredje gikk inn. Dette er en kveld jeg kommer til å fortelle barna mine om. Jeg kommer aldri til å glemme den, sa Bamford til BBC med et godt grep om matchballen.

– Jeg var frustrert etter missene i første omgang, men jeg tenkte at neste gang setter jeg den. Jeg har en manager som tror på meg, og så lenge jeg jobber hardt kommer han til å stole på meg.

Et svært angrepsvillig Leeds-lag pepret hjemmemålet med avslutninger. Bamford hadde en rekke forsøk i den første omgangen, men uten å skape store problemer for Emiliano Martínez i hjemmemålet.

Etter pause viste han hvordan det gjøres. Først satte han i det 55. minutt inn en keeperretur fra kort hold etter en mønsterkontring der pasninger og løp rev hjemmeforsvaret i filler inntil Rodrigo Morenos diagonalskudd tvang keeper til å gi en ukontrollert retur.

Om den avslutningen var av den enkle sorten for Bamford, var det klasse over måten han punkterte kampen 12 minutter senere. Igjen var det en hurtig kontring som banet vei. Mateusz Klich førte ballen i høyt tempo og spilte frem til Bamford, som vendte og prøvde skuddfoten fra 18 meter. Ballen føk inn i krysset via tverrliggeren.

I det 74. minutt fikk Bamford ballen etter at Hélder Costa hadde raidet på høyre og spilt vegg. Han var omgitt av Villa-forsvarere, men skaffet seg rom for en leken avslutning som føk inn i hjørnet.

Villa-sjanser

Rett før ledermålet hadde Aston Villa hatt to store sjanser. Først førte Jack Grealish ballen fra egen halvdel, passerte tre Leeds-spillere og avsluttet inne i 5-meteren, men Leeds-keeper Illan Meslier kom i veien og blokkerte til corner.

På hjørnesparket avsluttet Ezri Konsa fra kort hold, men Meslier svarte med en flott refleksredning.

Det var ikke første Villa-sjanse i kampen. Vel halvveis i første omgang mistet Leeds-kaptein Luke Ayling ballen i egen sone, og Villa satte opp Grealish for skudd. Han sendte ballen forbi keeper, men Ayling rettet opp sin egen feil. Han sto inne i målet, men slengte ut foten og klarerte før ballen var over streken.

Det ble en frustrerende kveld for Jack Grealish og Aston Villa. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / X01348

Ellers var det Leeds som skapte mest, men sjansene ble ikke veldig store, delvis fordi Bamfords avslutninger ikke var skarpe nok. Rodrigo hadde også en avslutning fra meget god posisjon som traff en motspiller og gikk til hjørnespark.

Handlingskraft

Leeds-manager Bielsa viste handlingskraft da Pascal Struijk sto i fare for å ødelegge. Struijk pådro seg gult kort for en stygg felling av Grealish etter ti minutter, og få minutter senere kunne han fått ett til da han gikk hardt til verks mot Douglas Luiz. Allerede etter 20 minutter plukket Bielsa ham av banen og sendte 21-årige Jamie Shackleton inn i hans sted.

Bielsas lag klatret til tredjeplass på tabellen og er nå oppe i 12 scoringer på de seks første seriekampene. Det er flest for et nyopprykket Premier League-lag siden Middlesbrough for 28 år siden.

Aston Villa ville overnattet på tabelltopp om det hadde blitt poeng, men er poenget bak Everton, som nå er eliteseriens eneste ubeseirede lag.

