Menneskerettighetsmarkering fra kvinnelandslaget

Norske landslandsspillere fortsetter å ta standpunkt mot brudd på menneskerettighetene. Torsdag kveld var det kvinnelandslagets tur til å markere.

SAMMEN: Her er landslaget fotografert med innskriften «Human Rights» på innsiden av hendene. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Foran landslagets første kamp i 2021, mot Belgia, holdt de norske spillerne hendene opp med skriften «Human Rights». Åpen hånd er et internasjonalt symbol for menneskerettigheter.

De følger opp herrenes t-skjorter og markeringer gjennom VM-kvalifiseringen i mars der Norge spilte mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro. Andre land som Tyskland, Danmark, Belgia og Nederland gjorde også som Ståle Solbakkens mannskap.

Markeringen skjedde etter at det er avdekket flere menneskerettighetsbrudd hos vertsnasjonen for herrenes VM i 2022, Qatar.

En eventuell norsk boikott av mesterskapet skal avklares på et ekstraordinært fotballting 20. juni.

Fakta Qatar-utvalget 1. Sven Mollekleiv (leder) Tidligere generalsekretær og senere president i Norges Røde Kors. Tapte idrettspresidentvalget i 2019. Var markeds- og mediesjef i Norges Fotballforbund fra 1988–1992. Også hatt jobber/verv på det norske ishockeylandslaget, Vålerenga Fotball og Norsk Toppfotball. Med i NFFs etiske komité. 2. Tom Høgli Tidligere landslagsspiller. La opp etter 2018-sesongen, nå samfunnskontakt i Tromsø, klubben han også spilte for i to perioder. Har markert seg i Qatar-debatten i en årrekke, også som aktiv spiller. 3. Ole Kristian Sandvik

Styremedlem Norsk Supporterallianse (NSA). Vært klart for boikott av mesterskapet. 4. Gina Barstad

Også supporterrepresentant fra NSA. 5. Erlend Hanstveit

Leder av NISO. Tidligere Brann-spiller med A-landskamper for Norge. 6. Magnus Sverdrup

Seksjonsleder internasjonal avdeling i Norges Idrettsforbund. 7. Kjersti Løken Stavrum

Adm. direktør i Stiftelsen Tinius, samfunnsdebattant, tidligere leder av presseforbundet, styremedlem KFUM. 8. Steinar Krogstad

LO/Fellesforbundet, erfaring internasjonalt fagforeningsarbeid. 9. Pia Goyer

Menneskerettighetsjurist, tidligere medlem av etisk råd i Oljefondet. 10. Tore-Christian Gjelsvik

Styreleder NFF Hordaland (fotballkretsen)/leder kretsledernes arbeidsutvalg. 11. Gro Langdalen

Styreleder NFF Akershus (fotballkretsen). 12. Cato Haug

Styreleder Norsk Toppfotball (NTF) og tidligere styreleder i Sarpsborg 08. Var tydelig på å løfte boikottsaken til et ekstraordinært fotballting i forkant av det ordinære tinget. 13. Hege Jørgensen

Daglig leder Toppfotball Kvinner (TFK), interesseorganisasjonen for klubbene i Toppserien og 1. divisjon. 14. Kari Lindevik

Styreleder Divisjonsforeningen, interesseorganisasjonen for herreklubbene i 2. og 3. divisjon. 15. Anders Hasselgård Sekretariatsleder, utvalgsleders høyre hånd. Seksjonsleder internasjonalt samfunnsansvar i NFF. Vis mer

Norges Fotballforbund har satt bed 15 personer til å lede «Qatar-utvalget», der inngår blant annet én av dem som har markert seg tydeligst i Fotball-Norge rundt en boikott; Ole Kristian Sandvik fra Norsk Supporterallianse.

Sandvik var han som løftet et boikottforslag av fotball-VM i 2022 til det ordinære fotballtinget tidligere i mars.

– Vi mener de 20 månedene frem mot mesterskapet er en gyllen mulighet for FIFA til å lage et kjempetrykk på qatarske myndigheter. Det er nå det begynner å brenne og det er en grunn til at det er nå det kom opp, og ikke i 2011–12–13. Det er derfor vinden blåser mye hardere nå, men vi står fortsatt inne for at det er best å stå i det, sa landslagssjef Ståle Solbakken under herrenes samling, og han utelukket ikke ytterligere markeringer.