AaFK-treneren advarer spillerne: – Hvis det skjer, har du ikke noe her å gjøre

AaFK-spillerne får noen dager fri fra fellestreninger i påska, men nåde den som ikke holder seg til egentreningsprogrammet.

AaFK-spillerne har fått fri fra fellestreninger fra tirsdag denne uka til kommende mandag, men Lars Arne Nilsen forventer at de trener mye likevel. Foto: Marius Simensen

11 minutter siden

AaFK-spillerne har stort sett bare hatt fri i helgene siden sesongoppkjøringen startet for ti uker siden. Nå får de endelig noen dager med egentrening.

– De får fem dager der de skal vise at de har det som skal til på egenhånd. Du mister ganske mye om du tar deg fem dager helt fri uten å gjøre noe som helst. Hvis det skjer, har du ikke noe her å gjøre, for det er ikke slik vi skal ha det, sier Lars Arne Nilsen.