Skeptiske til Italia: – Vil komme til kort

Italia er som første lag klar for utslagsrundene i EM, men Roberto Mancinis menn møter skepsis blant ekspertene.

FULL JUBEL: Manuel Locatelli satte det andre av tre italienske mål mot Sveits onsdag. Aldri før hadde Italia vunnet 3–0 i EM. Nå har de gjort det to ganger, men møter likevel skepsis blant ekspertene. Foto: ALESSANDRA TARANTINO / REUTERS

17. juni 2021 08:53 Sist oppdatert nå nettopp

– De har ikke fått en skikkelig test. Derfor tviler jeg på om de kan gå hele veien, vurderer den franske europa- og verdensmesteren Patrick Vieira.

Etter to 3–0-seiere over Tyrkia og Sveits er Italia videre fra gruppespillet i EM. Det har sett lekende lett ut for «Gli Azzurri», men Vieira har ikke latt seg overbevise av Mancinis menn.

– Jeg synes de mangler intensitet, kraft og fart for å være enda farligere, fortsetter Vieira i studio hos ITV.

Han får støtte av Gary Neville. Den tidligere Manchester United-spilleren fokuserte mest på Sveits’ mangler i sin analyse, men mener i likhet med Vieira at Italia kommer til å bli avslørt senere i mesterskapet.

– De er et godt lag som presterer på maks nivå nå. De er det motsatte av Sveits: De jobbet veldig hardt, alle vet hva de skal gjøre og laget er godt drillet. Men de vil komme til kort, innleder Neville og fortsetter:

– Jeg vet at de har fått mye ros i starten av mesterskapet, og de har gjort alt man kan be om, men jeg føler at de ikke kommer til å ha nok å spille på når de møter bedre lag, mener han.

Spiller Italia uavgjort eller vinner mot Wales i den siste gruppespillkampen og vinner gruppe A, vil de møte nummer to fra gruppen bestående av Østerrike, Nederland, Ukraina og Nord-Makedonia i 32-delsfinalen.

Det mislykkede forsøket på å kvalifisere seg til VM 2018 var fortsatt et åpent sår da Roberto Mancini tok over treneransvaret samme år. Den gamle storspilleren har forvandlet Italia til en seiersmaskin og etter onsdagens kamp er de ubeseiret på 29 kamper.

Italienerne har blitt beskrevet som en «underdog» i sommerens EM og Mancini utelukker ingenting for «nye Italia».

– Dette laget har forbedringspotensial. Mange spillere er unge og har ikke spilt mye i Europa. Det er et landslag som holder på å vokse, men i fotball kan alt skje, sier landslagstrener Roberto Mancini ifølge Gazzetta dello Sport.

SJEFEN: Roberto Mancini. Foto: MIKE HEWITT / X01348

VM-helten fra 2006, Gianluca Zambrotta, har vært med å gå helt til topps i et mesterskap med hjemlandet.

– Det har vært høye forventninger, og de vil bli enda større nå. Fortsett å spille med denne holdningen og få oss til å drømme, oppfordrer han, ifølge UEFA.

Sportskommentator i svenske Aftonbladet Johanna Frändén spår at det kan bli en «italiensk sommer» og i det italienske laget tillater de seg å drømme.

– Det finnes kanskje tre eller fire lag i EM som har bedre talenter og individer, men jeg har sagt det en stund: Det er noe i luften med denne gjengen. Jeg tror vi kan gå langt, sier midtstopper Francesco Acerbi til Rai Sport.