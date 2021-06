Frekk frisparkperle da Molde svarte Bodø/Glimt

(Molde-Sarpsborg 08 4–1) Samtidig som Bodø/Glimt herjet med Strømsgodset, stanget Molde lenge mot et tett og kompakt Sarpsborg 08 på Aker stadion. Men kombinasjonsspill av høy klasse og et lurt frispark sørget for at Molde holder tritt helt i toppen.

Slik valgte Ulland Andersen å feire frisparkscoringen mot Sarpsborg 08. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Eirik Ulland Andersens frisparkscoring ble det største høydepunktet for gulljagende Molde hjemme mot Sarpsborg 08. Allerede neste torsdag møtes Molde og Bodø/Glimt til en tidlig gullduell, og da smakte det nok ekstra godt for romsdalingene å fortsette og bygge videre på seiersrekka etter flere dårlige opplevelser før landslagspausen.

– Vi måtte være tålmodige i dag, men vi malte på og viste fine tendenser. Skrur vi til mer, blir det bedre. Men vi scorer fire mål i dag og bør være fornøyde med det, sier Ulland Andersen til Eurosport.

Selv om de lenge slet med å trenge igjennom, festet hjemmelaget umiddelbart grepet om kampen på det ferske kunstgresset på Aker stadion. Nærmest i den første omgangen var Ohi Omoijuanfo med en halvsjanse, men ellers lå Lars Bohinens Sarpsborg 08 imponerende godt i ramma og forsvarte seg godt.

Ohi Omoijuanfo og Ola Brynhildsen sørget for at Molde fikk hull på byllen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Nære selvmål

Tidvis imponerte gjestene med det høye og aggressive presset sitt, uten at det ble det helt store av det når de først vant ballen. Det ble med et par halvsjanser på dødballer og etter innlegg fra sidene. Gjestenes største mulighet den første omgangen var faktisk da Molde-midtstopper Sheriff Sinyan nesten sleivet ballen i eget nett.

Ti minutter før pause ropte Molde-spillerne på straffe i det Ola Brynhildsens avslutning fra 16 meter traff hånda til Bjørn Inge Utvik. Dommer Ola Hobber Nilsen valgte å la den passere, noe Molde-sjef Erling Moe var tydelig uenig i. Lagene gikk i garderoben målløst.

Vi trengte bare å vente ett minutt av den andre omgangen før kampens største mulighet kom. Martin Bjørnbak rotet det til, og serverte Anton Saletros en gavepakke. Sarpsborg-spilleren kom alene med keepervikar Oliver Petersen, men under press sendte han avslutningen på utsiden av stolpen.

Og det satt virkelig fyr i kampen. Fem minutter senere spilte Molde klikk-klakk i Sarpsborgs 16-meter. Haugen, Hussain og til slutt Brynhildsen spilte Ohi helt alene på bakre stolpe. Målsniken noterte seg dermed for sesongens femte scoring.

Overrasket keeper

Da løsnet det virkelig for hjemmelaget, som spilte i retrodrakter i forbindelse med at klubben fyller 110 år på lørdag. Eirik Ulland Andersen og Molde fikk frispark i god posisjon ute ved hjørnet av 16-meteren. Da kom den mye omtalte frisparkvarianten.

De fleste, Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen inkludert, forventet nok et innlegg fra Moldes nummer 23. Men Molde-spilleren forsøkte heller å legge ballen helt ned i keeper nærmeste hjørne. 2–0 var dermed et faktum, på usedvanlig frekt vis.

Dagens tredje kom da midtstopper Martin Bjørnbak lurte seg fri inne i feltet, og kunne stange ballen ned i motsatt hjørne. Landslagsspiller Fredrik Aursnes var nest sist på ballen.

Til tross for at Sarpsborg hang brukbart med før pause, var de ikke i nærheten etter hvilen - helt til innbytter Kristian Fardal Opseth hælflikket ballen i nettet etter godt forarbeid fra Ole Jørgen Halvorsen like før slutt. Men det ble med det ene trøstemålet, før Birk Risa fastsatte sluttresultatet til 4–1 på overtid.

– Dette er en pinlig opptreden av oss i egen boks. Det er helt uakseptabelt, sier Sarpsborg 08-kaptein Joachim Thomassen i et intervju med Eurosport.

Dermed står Lars Bohinen med ett poeng på sine første to kamper i sjefsstolen i klubben. Allerede søndag venter Rosenborg på Lerkendal.