Pangstart for Haaland og Manchester City

Forventningene var store før Erling Braut Haalands Premier League-debut. Han brukte ikke lang tid på å sette sine første scoringer i engelsk fotball.

Etter sin andre scoring så Haaland opp mot pappa Alfie på tribunen. Haaland senior har fortsatt ett mål mer i England, etter at han spilte for Manchester City fra 2000 til 2003.

7. aug. 2022 19:24 Sist oppdatert nå nettopp

West Ham-Manchester City 0–2

Pipekonserten fra West Ham-fansen var øredøvende, men Erling Braut Haaland så kun på ballen.

Den lå på straffemerket. Haaland løp frem og bredsidet lærkulen kontant ned i hjørnet, helt ved stolperoten. Det fokuserte blikket ble et gigantisk smil da nettmaskene bølget. Han satte seg ned i lotusstilling før lagkameratene var fremme for å gratulere. Engelskmennene måtte kun vente 36 minutter før de fikk se Haalands kjente «zen-feiring».

45 minutter senere scoret han sitt andre. Da han ble byttet ut kvarteret før slutt, fikk han fortjent hyllest fra bortefansen. Målene sikret 2–0-seier for Manchester City.

– Det er et stort øyeblikk for meg, med debuten i denne ligaen, sa Haaland i et Viaplay-sendt intervju etterpå.

Oppmerksomheten rundt nordmannen har vært enorm etter overgangen fra Borussia Dortmund i sommer. 22-åringen har stort press på seg. Det forventes at han leverer varene for det mange mener er verdens beste fotballag.

Nå er den norske målmaskinen i gang.

I Warholms fotspor

Han startet mot Liverpool også for én uke siden, men det var i relativt betydningsløse Community Shield. Da bommet han på flere gode muligheter.

Det som skjedde søndag, var mye viktigere.

Nordmenn har levert stor idrett på London Stadium tidligere. 2017 vant Karsten Warholm VM-gull der.

Da Haaland debuterte for Borussia Dortmund i 2020, scoret han hat trick borte mot Augsburg.

Skulle han levere noe lignende på tokt i Øst-London? 86 mål på 89 kamper i Tyskland gjorde ham til en av verdens heteste spillere. Forventningene var enorme før ligadebuten i England.

Og Haaland innfridde, men helt fornøyd var han ikke. Han mente han burde scoret hat trick og at han skulle vært mer fremme på en av pasningene fra Ilkay Gündogan.

– Det er litt dritt, men sånn er det, sa han.

Spissen fortalte at han jobber mye for å tilpasse seg sine nye lagkamerater. Han føler seg trygg på at samarbeidet bare vil bli bedre.

– Nå er det allerede 30 minutter siden forrige mål, så vi må få det i gang igjen, sa han med glimt i øyet.

West Ham har opplevd gode tider under David Moyes’ ledelse de siste årene. Laget endte på syvendeplass forrige sesong. «The Hammers» håper å komme seg enda nærmere de seks største lagene nå.

Med andre ord var det ingen enkel motstander for Haaland & co.

– Fantastisk

Vertene yppet seg i åpningsminuttene. Flere gode innlegg skapte problemer for City-forsvaret. Michail Antonio headet like over mål fra god posisjon.

Så tok bortelaget over. Pep Guardiolas lag trillet ballen i kjent stil på jakt etter åpninger.

Haaland hadde vanskelige arbeidsforhold. Han mottok stort sett ballen med ryggen mot mål. Da svermet forsvarsspillerne seg rundt ham. West Ham hadde gjort leksene sine.

Men etter 20 minutter var Haaland veldig nær. Phil Foden slo ballen inn i boksen. Haaland lurte seg foran oppasseren sin og var noen korte centimeter unna å få til et skikkelig hodestøt rett foran mål.

Han måtte vente litt til, men ikke lenge. Et lite kvarter senere viste han mye av det som fikk verdens største klubber til å ligge langflate for ham. Gündogan slo en stikker i bakrom. Haalands lange bein satte opp farten. Han nådde ballen like før West Ham-keeper Alphonse Areola – og ble felt. Dommeren pekte på straffemerket.

Haaland plukket opp ballen umiddelbart. Det var null tvil om hvem som skulle ta straffesparket. Det ekspederte han kontant i nettmaskene. Målkontoen var åpnet.

Straffesparket var godt, men løpet inn bak forsvaret var kanskje enda bedre. Det var et klassisk «Haaland-løp».

– Haalands bevegelse for å komme gjennom bak er fantastisk. Den forklarer hvorfor han kommer til å score mål, sa tidligere Crystal Palace-spiss Clinton Morrison på BBCs radiosending.

Haaland rundet Areola og ble felt av West Ham-keeperen. Nordmannen var iskald fra straffemerket. Resten av City-stjernene gledet seg over den nye lagkameratens scoring.

Fansens drømmekombinasjon

City tok med seg 1–0 inn til pausepraten. De er gode til å holde på ballen. Det er ikke lett å komme inn i kampen igjen når de regjerende seriemesterne styrer spillet.

Men West Ham ga det et forsøk i den stekende London-varmen. Kampen åpnet seg opp, ballen gikk hyppig fra den ene 16-meteren til den andre.

Da ble det også mer rom å løpe i for Haaland. Etter en times spill slo Kevin De Bruyne et godt innlegg langs bakken. Citys norske spiss kastet seg frem med foten, men var akkurat for sent ute.

Han var lei av å vente på sin andre scoring. Noen minutter senere kom den. Nok en gang satte han fart inn i rommet bak forsvaret. De Bruynes gjennombruddspasning var strøken. Haaland hadde ingen vanskeligheter med å sette ballen forbi en utrusende Areola.

Målet, en kombinasjon av De Bruynes pasningsfot og Haalands gjennombruddskraft, var akkurat slik mange City-fans har sett for seg at de to stjernene kan kombinere.

Det har vært snakk om at Haaland og City trenger tid for å tilpasse seg hverandre.

Nordmannens scoringer i 2–0-seieren antyder at det ikke behøver å ta veldig lang tid.