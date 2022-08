Bodø/Glimt stormer mot nytt Europa-eventyr: – Glimt på sitt beste

BODØ/OSLO (VG) (Bodø/Glimt – Žalgiris 5–0) Etter maktdemonstrasjonen på Aspmyra kan Kjetil Knutsen & Co. allerede forberede seg på siste hinder i Champions League-kvalifiseringen.

Samtidig er et historisk Europa League-gruppespillet allerede mer eller mindre i boks – etter at Bodø/Glimt maltrakterte sin litauiske motstander i det første av to oppgjør.

– I dag er det Glimt på sitt beste. Det er en vanvittig power i oss. Vi kan score ti mål i dag, faktisk, sier trener Kjetil Knutsen.

– Vi fikk en stygg advarsel etter ett minutt. Derfra og ut har vi foten på gassen. Vi holder ikke fartsgrensen i dag. Vi gir litt faen. Det er deilig å se, oppsummerer han.

Med mindre himmelen faller ned kommer nordlendingene til å ta seg videre til Champions League-playoff, hvor de møter enten Dinamo Zagreb eller Ludogorets.

Marius Høibråten la ikke lokk på følelsene etter 4–0-målet.

Få feiret heftigere enn Marius Høibråten, som stupheadet inn 4–0-målet.

– Det var hodemist og føleles-overload. Det var sabla deilig å se den gå inn, beskriver han.

– Kan du høre Champions League-hymen i det fjerne?

– Det driter jeg i akkurat nå. Det var en god prestasjon i dag, men så har vi vært veldig ræva på bortebane i CL-kvaliken, så vi får fokusere på den først.

– Jeg synes at vi kunne ha straffet dem enda hardere, sier Amahl Pellegrino, som var involvert i det meste på et Aspmyra hvor han «følte han spilte for godt over 10.000 mennesker»:

Han fikset VAR-straffe (1–0 ved Hugo Vetlesen), satte selv 2–0 etter vakkert samspill med Ulrik Saltnes og serverte debutant Lars-Jørgen Salvesen på 3–0.

– Generelt er jeg ikke for VAR. Vi trenger andre midler i Eliteserien. VAR kommer ikke til å hjelpe Eliteserien uansett, sier Pellegrino.

Debutant Salvesen takker for pasningen han fikk av Pellegrino.

– Det var bare å sette den inn. Det var deilig. Vi hadde masse gunstige brudd. Vi kunne straffet dem enda hardere. Men vi tar 5-0, vi gjør det, sier Salvesen.

– Han hadde lyst å komme til Glimt for å oppleve kvelder som i kveld. Han er imponerende god i presspillet, sier Kjetil Knutsen og mener matchen Salvesen-Glimt er som hånd i hanske.

Returoppgjøret i Vilnius om seks dager ser blir trolig en ren parademarsj etter at Bodø/Glimt høvlet over litauerne – som om det var Roma som var på besøk.

Det hele åpnet med at Bodø-publikumet fikk et gledelig første møte med videodømming, etter at de tyske VAR-dommerne hjalp sin ungarske makker med å dømme straffe til Amahl Pellegrino.

Venstrekanten ble revet ned, og da Hugo Vetlesen sendte keeperen én vei og ballen den andre, var Glimt i ledelsen.

– Jeg blir tatt, det er ikke annet det, det er soleklar straffe. I dag er vi heldige som har VAR, for dommeren klarer ikke åpne øynene sine og se situasjonen, sa Glimts Amahl Pellegrino til VG i pausen.

Før det hadde han selv avsluttet et praktangrep hvor Ulrik Saltnes spilte ham lekkert gjennom – og dermed gikk Glimt til pause med en tomålsledelse.

Med en litt hanglende Runar Espejord kastet Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen like gjerne inn rekordkjøpet Lars-Jørgen Salvesen inn på topp fra start.

Og et snaut kvarter ut i andre omgang fikk Bodø/Glimt servert en gavepakke av gjestene. De rotet vekk ballen på egen halvdel, slik at Pellegrino kunne servere sin nye lagkamerat, som enkelt satte inn 3–0 i debuten.

Få minutter etter Salvesens mål stupte midtstopper Marius Høibråten inn et strøkent innlegg fra Elias Kristoffersen Hagen, og da gikk gjestene opp i limingen.

Lars Jørgen-Salvesen fikk sitt første mål for Bodø/Glimt da han satte inn 3–0.

Lars-Jørgen Salvesen var nære å øke til 5–0, mens Joel Mvuka var enda nærmere da han kom alene med keeper, men satte ballen på innsiden av stolpen.

Ulrik Saltnes var også nære, før Mvuka nok en gang brente en gigamulighet – alt i løpet av fem-seks minutter etter Bodø/Glimts fjerde scoring.

– De går fullstendig i oppløsning her, kommenterte VGs Vegard Aulstad i kommentatorboden.

Bodø/Glimt klarte ikke å utnytte perioden hvor Žalgiris hang i tauene, selv om Mvuka var nære også fem minutter før slutt.

På tampen gjorde imidlertid litauerne en ny feil – og da stormet Runar Espejord gjennom og hamret inn kveldens femte mål for Bodø/Glimt.

Det bør være mer enn nok til å sikre avansement til Champions League-playoff, hvor det er to mulige utfall:

Seier og avansement til Champions League for aller første gang.

Tap og «kun» Europa League-gruppespill – også det for aller første gang.

PS! Dinamo Zagreb vant 2–1 borte mot Ludogorets i Bulgaria tirsdag, og ser ut til å være den mest sannsynlige motstanderen i en eventuell playoff.