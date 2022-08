Ti strake serietap for Avaldsnes etter kunstscoring

(Avaldsnes – Vålerenga 0–3) I seriekampen mot Vålerenga ble vondt til verre for Avaldsnes: 27. april er sist gang Avaldsnes tok poeng i Toppserien.

Det sørget blåtrøyene for etter perlescoring av Olaug Tvedten og to sene scoringer i annenomgang av Camilla Huseby og Elise Thorsnes.

Det har nesten gått fire måneder uten poeng i serien, og utenom to seire i NM i mellomtiden, har det ikke vært stort annet for Avaldsnes-trener John Arne Riise å juble over.

Laget har syv poeng opp til tabellnabo Arna-Bjørnar på åttendeplass, mens Røa på jumboplassen er fem poeng bak Karmøy-klubben.

TUNG REKKE: John Arne Riise og Avaldsnes er inne i en vond periode.

Det var ventet på forhånd at Oslo-laget skulle ta styringen fra start, og det gjorde de med få problemer.

Det eneste problemet for Vålerenga, var Avaldsnes-keeper Siri Ervik som hindret baklengsmål ved flere anledninger, og hun var mye av grunnen til at det lenge var målløst.

Ervik kunne imidlertid ikke gjøre noe da tidligere Avaldsnes-spiller Olaug Tvedten skar seg innover i banen før hun dunket ballen knallhardt fra 25 meter. Keeperen fikk en hanske på ballen, men skuddet var for godt til å hindre scoring imot etter halvtimen spilt.

I annenomgang kom Karina Sævik på banen for sin Vålerenga-debut - mot klubben hun kom fra. Sævik greide imidlertid ikke det samme som sin lagvenninne Tvedten: Å score mot gamleklubben.

MÅLSCORER: Olaug Tvedten

Men hun skaffet imidlertid straffespark for gjestene. Elise Thorsnes var sikker fra krittmerket og sørget for 3–0. Det var Thorsnes’ mål nummer 16 i årets Toppserien.

I forkant av straffesparket ordnet Huseby 2–0-ledelse fra kloss hold på en corner.

Tredjeplasserte Vålerenga, med en kamp mindre spilt, er åtte poeng bak serieleder Brann etter søndagens seier.

Øvrige kamper i Toppserien, søndag:

Røa – LSK Kvinner 0–3

Lyn – Arna Bjørnar 1–1

Kolbotn – Rosenborg 0–2

Spenningsmomentet i Toppserien er rundt hvilket lag som kaprer fjerdeplassen - den siste playoff-plassen. Stabæk har 4.-plassen i skrivende stund, men Lyn og LSK Kvinner er henholdsvis ett og to poeng bak. Tidligere denne uken raste Stabæks lagleder Richard Jansen mot Arna Bjørnar som spilte treningskamp mot Chelsea to dager før søndagens kamp mot Lyn.