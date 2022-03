Botheim og agenten taus om fremtiden - ville ikke svare på spørsmål

RIED IM INNKREIS (VG) Både Erik Botheim (22) og hans agent Jim Solbakken er taus om klubbfremtiden etter at spissens utenlandseventyr ble snudd på hodet.

ORDKNAPP: Erik Botheim ønsker ikke å avsløre noe om hva klubbkarrieren bringer videre. Her fra den suksessrike tiden i Bodø/Glimt, hvor spissen har trent den siste tiden.

– Nei, ingenting, takk, svarer spissen på spørsmål om hva han ønsker å si om fremtiden.

Botheims agent Jim Solbakken var også til stede under Norges U21-kamp mot Østerrike tirsdag, men ønsket ikke å snakke med VGs journalist om spillerens karrierefremtid.

Under U21-samlingen har landslagsledelsen gjort det klart at Botheim ikke ønsker spørsmål om klubbfremtiden i intervjuer. Spissen ble solgt til Krasnodar fra Bodø/Glimt for store summer, men alt har havnet i uvisshet etter Russlands invasjon av Ukraina.

Botheims kontrakt ble suspendert og han reiste hjem til Norge. Siden har FIFA besluttet at spillere i russisk fotball kan finne en annen arbeidsgiver ut sesongen, men at de fra 30. juni må returnere til Russland. UEFA har vedtatt at spillerne også kan delta i europeiske klubbturneringer for andre lag i denne perioden.

AGENT: Botheim representeres av Jim Solbakken.

Før U21-samlingen ble Botheim observert på Bodø/Glimt-trening, og klubben har ikke lagt skjul på at de gjerne vil ha med målscoreren noen måneder.

– Er det opp til meg så håper jeg virkelig at han spiller i Bodø/Glimt-trøyen, i hvert fall en del av denne sesongen, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery.

Også lagkameratene ønsker ham velkommen til nord igjen:

Valget om fremtiden har gitt Botheim mye å tenke på, tanker han foreløpig ikke ønsker å dele.

– Jeg føler ikke med ham, men jeg følger med ham, sier U21-trener Leif Gunnar Smerud til VG.

– Jeg opplever at Erik håndterer dette veldig rasjonelt og bra. Det er selvfølgelig ikke en situasjon som noen kunne forutse for noen måneder siden. Det gjør at han sikkert går og tenker for å finne den løsningen han skal gå for, fortsetter han.

Landslagssamlingen bidrar ikke bare til å holde Botheims fotballmaskineri i gang. Her møter han også jevngamle og likesinnede kamerater, som gir et etterlengtet avbrekk fra den ukjente klubbfremtiden. Her finner han et unikt samhold, ifølge Smerud.

– Hvis du reiser ut, som mange av disse gjør, så er det veldig profesjonelt, utfordrende og spennende, men det er sjelden du kanskje får det samme samholdet som på et landslag. Det verdsetter de enormt. De spiller kort, sitter og koser seg, og nyter å treffe hverandre da noen har hverdagene langt fra hverandre. Det er et viktig element i et landslag – å lage det miljøet – og det får de i høyest grad her, forteller treneren.

Selv om Botheim er taus om klubbfremtiden, svarte han på sportslige spørsmål etter Norges 2–1-tap mot Østerrike. U21-guttene ligger på 3. plass i gruppen, fire poeng bak Kroatia og ett poeng bak østerrikerne.

Gruppevinneren går til EM, toeren får en sjanse i playoff. Neste kamp er hjemme mot Kroatia i juni.

– Det blir en thriller av en avslutning, så vi må holde oss i form og være gode når de kampene kommer, sier Botheim.

Botheim var ikke den eneste norske spilleren som havnet i en kinkig situasjon etter at den russiske ligaen stoppet.

Rostov-spiller Magnus Knudsen har valgt å benytte oppholdet i russisk fotball med et utlån til Lillestrøm – klubben han forlot i romjulen.

Nizjnij Novgorod-proff Lars Olden Larsen har signert en korttidskontrakt med Per Mathias Høgmos Häcken.