– Allerede nå er han Rosenborgs største salgsobjekt

– Allerede nå er han Rosenborgs største salgsobjekt

Under én måned etter at han ble RBK-spiller, blir Noah Holm sammenlignet med store navn.

Noah Holm scoret sitt tredje mål for RBK søndag kveld. Allerede omtales han som klubbens største salgsobjekt.

22. aug. 2021 22:01 Sist oppdatert nå nettopp

Rosenborg 5–0 Odd

LERKENDAL: – Han minner om de største spissene som har vært på Lerkendal, Odd Iversen og John Carew. Måten han scoret på var som å se en ung Erling Braut Haaland. Han har ennå ikke prestert over tid i RBK-trøya, men for hver kamp han fortsetter slik vil interessen for ham i utlandet øke kraftig.

Det sier Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli om Noah Holm (20). RBK-spissen spilte sin første kamp fra start av mot Odd søndag kveld. Det endte med scoring og en knusende 5–0-seier.

– Slik fotballverden er nå, vil det bare bli et spørsmål om hvor lenge Rosenborg får beholde ham, fortsetter Løfaldli.

Les også RBK sprudlet i kalasseier: – Årsbeste

– Internasjonalt snitt

Det er under én måned siden Holm ble RBK-spiller. Onsdag 28. juli ble han presentert. Siden det har han scoret tre mål for klubben – to av dem som innbytter.

– Allerede nå er han Rosenborgs største salgsobjekt, mener Løfaldli - og fortsetter:

– Han har et internasjonalt snitt over seg som ingen andre av dagens RBK-spillere har vist.

Sportskommentator Birger Løfaldli sammenligner Holm med Erling Braut Haaland og andre store stjerner: – Han har et internasjonalt snitt over seg.

Tror han blir bedre enn Carew

RBK-sjef Åge Hareide bruker store ord om sin nye spiss etter kampen:

– Jeg tror han blir bedre enn Carew. De har mange av de samme egenskapene, men Noah har noe mer som ikke John hadde. Dere ser han bare av og til, mens jeg ser ham hver dag. Noah har et større register enn hva John hadde. Han er rett og slett et rått talent.

Hareide sier også at Holm minner mer om Odd Iversen enn Carew.

– Måten han krummer nakken på og nærmest går gjennom alt og alle på minner meg om Odd. Det er nesten underlig å se. Noah er ung, lovende og har mye å by på. En kraftpakke av en spiller. Guttene har tatt ham godt imot.

Videre sier RBK-sjefen at han byttet Holm av etter 69 minutter for å hvile ham.

– Han skal i aksjon igjen mot Rennes. Det blir mange kamper på Noah fremover.

Vurderer ny formasjon

Like før kampstart bekreftet nemlig Åge Hareide at Dino Islamovic er ute med en strekkskade bak det ene kneet. Han forventes å være ute i omtrent en måned.

Hareide sier RBK ikke har planer om å hente en ny spiss til Lerkendal nå. Han viser til at Stefano Vecchia og Rasmus Wiedesheim-Paul kan bekle spissrollen. Sistnevnte er straks tilbake fra skade.

RBK-sjefen åpner opp for å teste ut en ny formasjon etter hvert – med både Holm og Islamovic i elleveren.

– Jeg har en tanke om å prøve ut en diamantformasjon, en 4–4–1–1-variant med offensive kanter og backer og to spisser. Vi har materialet til det nå.

Selv oppsummerer Holm kveldens storseier slik til Eurosport:

– Kvelden har vært magisk. Jeg syns vi leverer veldig bra fra start til slutt. Det er slik RBK skal fremstår, syns jeg.

Om Carew-sammenligningen svarer han dette:

– Jeg tar med meg det videre, men jeg vil skape mitt eget navn.

– Årsbeste

Stefano Vecchia (2), Emil Konradsen Ceide og Holmar Örn Eyjolfsson scoret de andre fire målene på Lerkendal i kalasseieren.

RBK-legende Bent Skammelsrud lot seg imponere over det spillerne vartet opp med i flomlyset i Trondheim

– Sammen med hjemmekampen mot Domzale, er dette årsbeste. I Eliteserien er det årsbeste.

Adresseavisen kommer tilbake med mer fra Lerkendal.