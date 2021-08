Barmen var med på festen: – Det var en kollektiv hodemist

Kristoffer Barmen håper spillerne på sikt vil bli tilgitt etter festen.

11. aug. 2021 12:26 Sist oppdatert nå nettopp

– Saken oppdateres!

Brann Stadion: Etter onsdagens trening la Kristoffer Barmen la seg langflat for det spillerne hadde gjort.

Som kjent festet 12 Brann-spillere til sene nattetimer utover tirsdagsnatten.

– Det var en kollektiv hodemist. Vi har gravd oss et veldig, veldig stort hull som det er tungt å komme seg ut fra.

– Jeg forstår at folk i Bergen er skuffer over oss, det er jeg også. Jeg håper vi kan stå sammen og på sikt kanskje bli tilgitt på sikt, sier Kristoffer Barmen

Han sier han er svært skuffet over det som har skjedd.

– Det er vanskelig å gjøre annet enn å beklage. Samtidig føler jeg det ikke hjelper å stå her og unnskylde. Det som betyr noe nå er å vinne på søndag, og så ta tre poeng helgen etter og helgen etter det.

– Vi må bare vise at vi vil dette, sier Barmen.

– Er det en ukultur i Brann-stallen?

– Nei, jeg synes det har vært en fin opprensing her. Vi har samlet en veldig fin gjeng. Det er en fin gruppe med mye gode personligheter. Det er klart det at noen må sette ned foten for at dette ikke skal skje.

– Er du en av lederne som skal gå foran med et godt eksempel?

– Jo, men det gjorde jeg ikke. Det er ikke godt nok.

– Hva var din rolle?

– Jeg var deltaker, sier Barmen.

– Hva sier dette om profesjonaliteten til laget?

– Det er det vi viser på feltet som betyr noe i det store og hele. I dag møtte det en sulten gjeng på feltet.

Sivert Heltne Nilsen vil ikke svare på hvem som var med på festen natt til tirsdag. Han gir inntrykk av han selv var til stede.

– Jeg fikk bare beskjed om å møte på middagen, sier den nye Brann-spilleren.

– Alle i Brann er rammet etter dette, sier Nilsen.

Han har ikke noe godt svar på hvordan festingen kunne skje, og mener fokus må være det som skal skje fremover.

– Sandefjord-kampen blir veldig viktig. Vi hadde en veldig god trening i dag.

Minst tre kvinner utenfor Branns kohort var med på festen. Nilsen svarer slik på spørsmål om dette var smart med tanke på koronasituasjonen.

– Nå må vi bare fokusere på kampen på søndag. Nå må vi bare stå sammen. Dette er gjort.