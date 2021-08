Branns styreleder: Vil ikke svare om tillit til Johannesen

– Det tar jeg med styret, sier Birger Grevstad jr. om tilliten til daglig leder Vibeke Johannesen.

15. aug. 2021 19:10 Sist oppdatert nå nettopp

Branns styreleder er klar på at klubben befinner seg i en svært vond situasjon etter det mulige seksuelle overgrepet på Brann Stadion.

Fredag ble det kjent at politiet etterforsker et mulig overgrep på det mye omtalte nachspielet natt til tirsdag. Det er én mistenkt i saken, vedkommende har nektet straffskyld overfor politiet.

Freder ingen

Samme dag sa Grevstad at styret nå er «hands on» på skandalen som har rammet Brann. Søndag svarer han slik på om han har tillit til daglig leder Vibeke Johannesen.

– Det tar jeg med styret. Det vil jeg ikke ha en offentlig dialog om nå, sier Grevstad.

– Du freder ingen?

– Nei, ikke meg selv en gang. Vi må få troverdigheten tilbake og gjøre de rette grepene for å få troverdigheten tilbake. Det må styret få tid til å vurdere.

Johannesen skriver følgende i en tekstmelding til BT når hun får høre om det styrelederen har sagt.

– Det er første gangen jeg hører om dette i dag. Antar at Birger kaller meg inn om styret vil ta dette opp med meg. Vi står i klubbens største krise og det er mitt fokus nå, skriver Branns daglige leder.

– Antar Birger kaller meg inn, skriver Vibeke Johannesen.

– Et mørkt hull

Søndag kveld spiller Brann mot Sandefjord på Stadion. Styrelederen sier styret nå vil bruke det som er igjen av helgen og starten av neste uke på å få all informasjon på bordet.

– Det er forferdelig det som har skjedd. At noe slikt har hendt i vår borg, Stadion. Jeg synes det er fortvilende for supporterne, alle frivillige og alle som jobber for å gjøre byen stolt av laget vårt. Jeg vil si unnskyld til hele Bergen, sier Grevstad.

12 spillere fra Branns lag festet sammen med totalt syv utenforstående kvinner natt til tirsdag på stadion. Det var seksuell omgang, røyking og drikking. Politiet etterforsker altså også om det har skjedd et overgrep.

I etterkant har klubbens ledelse tatt avstand fra det som skjedde.

– Vi må ha en fullstendig holdningsendring. Jeg har aldri hørt om slik festing før nå, men om dette representerer en ukultur, så må vi ha nye holdninger fremover. Akkurat nå er vi i et mørkt hull, sier Grevstad.

Han sier han ikke hadde trodd noe slikt skulle skje på hans vakt.

– Men vi må ikke lure oss unna nå. Alt skal frem i lyset, sier Branns styreleder.