Ronaldo hylles etter drømmereturen: – En maskin

(Manchester United – Newcastle United 4–1) 18 år etter sin første debut for Manchester United, satte Cristiano Ronaldo (36) igjen fyr på Old Trafford.

TILBAKE: Cristiano Ronaldo scoret to mål mot Newcastle lørdag ettermiddag.

11. sep. 2021 22:24 Sist oppdatert nå nettopp

Tidligere Manchester United-stopper Henning Berg var en av mange som fulgte med på nummer syv lørdag ettermiddag.

– Det var vel ikke akkurat noen overraskelse. Han er en målscorer av øverste nivå, han kan score på returer, gjennombrudd og på hodet, han scorer alle typer mål. United har fått en målgarantist, det er selvfølgelig kult å se ham tilbake, sier Henning Berg til VG.

– Hva betyr dette for United?

– Det kan være Ronaldo som gjør at de kommer tilbake til toppen av England. Offensivt var det dette de trengte, de har ikke hatt en toppspiss på dette nivået på lenge. Nå har de en som er på det øverste nivået, offensivt har de et arsenal som gjør at de kommer til å score mye mål. Det er et fryktinngytende angrep, svarer Berg.

Ferguson i humør

Tidligere Manchester United-manager sir Alex Ferguson er alltid til stede på Old Trafford når klubben spiller. Lørdag var selvsagt ikke noe unntak, og bildene fra stadion viser en 79-åring som smiler stort.

Ferguson bekreftet at han hadde en liten finger med i spillet da portugiseren kom tilbake til United.

– Jeg kunne bare ikke se for meg at han skulle spille for Manchester City, sier Ferguson skriver Manchester Evening News.

GAMLE-SJEFEN: Sir Alex Ferguson, som var manager sist Cristiano Ronaldo var i Manchester United, hadde det åpenbart fint på tribunen på Old Trafford lørdag.

Ferguson snakket med Viaplay før kampen. De spurte hvor involvert han var i overgangen fra Juventus.

– Mange mennesker hadde en rolle i dette, og jeg bidro med å vite at Cristiano virkelig ville komme hit, det var viktige, sier Ferguson. Også eks-spillere som Rio Ferdinand og Patrice Evra har delt at de var i kontakt med «CR7» før avgjørelsen ble tatt.

Henning Berg hadde Ferguson som sjef, da han spilte for Manchester United fra 1997 til 2000. Nå er han trener for greske Omonoia Nicosia.

– Utfordringen til United er å være gode nok totalt sett, som lag, og være stabile nok og gode bakover. Det begynner å bli et komplett lag. Jeg regner med at de kommer til å være med å kjempe om serietittelen. Den selvtilliten de har nå, kan løfte dem opp på et nivå som gjør at de vinner kamper jevnlig, sier Berg.

United-fansen slet også med å skjule sin entusiasme:

Flere tidligere fotballstjerner kastet seg over tastaturet for å hylle Ronaldo i sosiale medier.

– Han er bare en maskin. Svimlende, skriver Michael Owen, tidligere Manchester United-, Liverpool- og Real Madrid-spiss på Twitter.

Like før pause scoret nevnte maskin sitt første Manchester United-mål på tolv år med en enkel avslutning etter Newcastles målvakt klumset det til.

– Som om han aldri dro, skrev Manchester United-spiller Marcus Rashford, som er ute med skade, på Twitter like etter den første scoringen.

Newcastle slo tilbake ved Javier Manquillo, men Ronaldo var ikke ferdig. Sin andre scoring, langt likere hans merkevare, ble starten på en til slutt overbevisende seier. Juventus’ visepresident Pavel Nedved, selv en habil målscorer, sa følgende på TV-kanalen DAZN om sin tidligere disippel:

– Scoret han igjen? Vel, jeg er ikke overrasket.

– Ronaldouble! For en målscorer, skriver tidligere England-spiss Gary Lineker på Twitter.

DRAKTSALG: Manchester United-supportere klare for kamp med ny drakt.

Ronaldo skal ifølge manager Ole Gunnar Solskjær ha holdt en tale for spillerne på spillerhotellet fredag kveld.

– For meg har Old Trafford alltid vært drømmenes teater, skriver portugiseren selv på Instagram.

Og Old Trafford svarte: «Dere kom bare for å se Ronaldo», sang de til bortefansen.

Her scorer Ronaldo i comebacket på Old Trafford:

Scheie: – Han har mer å gi

NRK-legende Arne Scheie er stor Manchester United-supporter og koste seg foran TV-skjermen lørdag. Han skjønner ikke at Juventus lot sin verdensstjerne gå.

– Når han scorer to mål da har han gjort jobben. Men jeg føler han har enda mer å gi. Han kan være enda mer involvert i spillet. Men det er vanskelig mot et lag som har alle sine spillere i 16-meteren, sier Scheie.

Selv om Ronaldo begynner å dra på årene som fotballspiller, så tror Scheie portugiseren kan skinne i et par sesonger til.

– Han hadde et enormt press på seg. Og selv han merker nok det. Men er det noen som har rutine for både å bli pepet på og hyllet, så er det ham. Her er vi mer godt i vente, sier Scheie til VG.

Tirsdag møter United sveitsiske Young Boys i gruppespillet i Champions League i Bern. Neste kamp i Premier League for Ronaldo er borte mot West Ham neste søndag.