BT fulgte Åsane mot Aalesund direkte

En dag å glemme for Åsane. Det startet godt for hjemmelaget da Håkon Lorentzen skar inn i banen og skjøt i mål før to minutter var gått.

Fra og med da og 90 minutter til ende hadde Aalesund kampen i sin hule hånd. Utlikningen kom etter massivt press, og Lars Arne Nilsens lag fortsatte å måke på. Det sto 1–4 til pause, men det kunne fort ha vært enda verre.

I andre omgang kom også Kristoffer Barmen inn. Denne omgangen hentet Åsane seg inn et lite hakk, fikk låne ballen og skapte noe som liknet et par sjanser. Hammersland hadde også ballen i nettet ved en anledning, men ble avblåst for offside.

La det ikke lure av det: Aalesund var klart best også i andre omgang, og det var vel fortjent at de la på til 1–5 og 1–6 før dommeren blåste av kampen.