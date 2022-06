Jerv i fritt fall: – Svikter alle de som støtter oss

(Jerv – HamKam 1–2) Jerv har kun tatt ett poeng på de siste syv kampene. Søndag kom det femte tapet på rad for den nyopprykkede klubben.

19. juni 2022 19:50 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Hverken Jerv eller HamKam hadde vunnet i Eliteserien siden 18. april før søndagens kamp.

Jerv har siden det stupt fra sjetteplass til 15. plass, og det var HamKam som søndag kunne juble for den første seieren på to måneder i Grimstad.

Det var mye takket være en god første omgang, hvor HamKam gikk til pause med en tomålsledelse etter perlescoringer fra Pål Alexander Kirkevold og Alexander Melgalvis.

– Det er utrolig viktig. Vi visste alle hvor viktig den kampen i dag var. Jerv er et lag vi kommer til å kjempe mot hvis vi skal holde oss. Det hadde veldig mye å si, sier Kirkevold til Discovery+ etter kampen.

0–1: Pål Alexander Kirkevold hoppet høyt i været i jubelen etter frisparkscoringen.

Jerv har på de siste syv kampene tatt ett poeng, og har kun scoret tre mål i løpet av de syv kampene. De har samtidig sluppet inn 15 mål i løpet av de syv kampene.

– Jeg vil se noe hjerte, jeg vil se noe vilje. Jeg vil se noe pasjon. Jeg vil se et lag som vil dette her. Fy faen altså. Vi svikter ikke bare oss selv, men vi svikter alle de som støtter oss og har vært der hele sesongen. Nå er det på tide å betale tilbake, sa en oppildnet Jerv-kaptein Mathias Wichmann til Discovery+ på vei inn i garderoben.

Etter kampen var dansken roligere, men klar på at selv om det ble bedre i andre omgang, så var det ikke godt nok til å få med seg poeng.

– Det viktigste nå er å få lagt denne kampen bak oss. Vi må få analysert det. Folk må gå i seg selv, og finne ut hvordan skal jeg komme meg videre. Hva er det jeg må skru på for at det psykiske og det mentale er på plass? Jeg synes det er der vi bommer i dag. Den viljen til å vinne må vi finne frem til igjen, for jeg synes vi var sterke på det i starten av sesongen, sier Wichmann til Discovery+.

NEDTUR: Jervs kaptein Mathias Wichmann var ikke fornøyd med lagets innsats i den første omgangen. Her er dansken med ballen i beina.

Wichmann laget selv frisparket som førte til det første målet. Det så ut til at Melgalvis skulle gå for skudd med høyrefoten, men istedenfor var det venstrefoten til Kirkevold som fyrte til fra drøyt 20 meter.

Spissen skrudde ballen lekkert rundt muren og inn i mål bak en utspilt Jerv-keeper Øystein Øvretveit.

– Vi lurer dem fint der, med å late som om jeg skal skyte. Og så er vel muren litt for langt inne. Det er godt for oss, oppsummerte Melgalvis til Discovery+ i pausen.

32-åringen scoret selv det andre målet i kampen. Kirkevold inntok servitørrollen og slo et innlegg bak i feltet. Der kom Melgalvis i stor fart og dunket til på volley fra 15 meter.

– Det er akkurat der jeg pleier å være. Det er godt at det funker. Det er som vanlig, sa Melgalvis med et smil om sin egen scoring.

0–2: Aleksander Melgalvis (lengst til høyre) jubler etter å ha satt inn kampens andre scoring.

I den andre omgangen var det lenge sjansefattig, men Jerv fikk tent et håp da innbytter Felix Schröter fikk pirket ballen forbi HamKam-keeper Nicholas Hagen syv minutter før slutt.

Hjemmelaget presset på i sluttminuttene, men de fikk ikke inn utligningen og dermed var det HamKam som tok en etterlengtet seier.