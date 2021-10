Lund slutter på landslaget

Børge Lund er ferdig som assistent på det norske håndballandslaget.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det forteller klubben han er trener for, Elverum, til Østlendingen.

– Vi har hatt et ønske å ha Børge for fullt hele tiden, så når han først velger å gjøre dette, er vi veldig glade for det, sier Nils Kristian Myhre i sportslig utvalg i Elverum Håndball Herrer.

Lund har hatt en 30 prosents stilling i håndballforbundet i tillegg til stillingen som trener for Elverum. Nå blir han klubbtrener på heltid. TV 2 erfarte det samme tidligere mandag formiddag.

Det skal være totalbelastningen som nå gjør at Lund gir seg på landslaget.

De siste ukene har det stormet rundt landslagstrener Christian Berge og hans potensielle dobbeltrolle i Kolstad. Trønderklubben satser tungt og vil angivelig ha med Berge som trener. For de andre klubbene i ligaen har det vært problematisk at Berge angivelig vil ha med seg landslagsspillere til Kolstad.

Saken oppdateres.