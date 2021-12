Mjøndalen sløste med sjansene og står ovenfor «umulig» oppgave: – Alt er helt jævlig vanskelig

VALLE (VG) (Vålerenga – Mjøndalen 2–0) Gjestene hadde kniven på strupen og alt å tape, men sløste med sjansene når Vålerenga var dødelig presise. Neste motstander for Mjøndalen er gulljagende Bodø/Glimt.

KUNNE FEIRE: Vålerenga kunne feier når Mjøndalen sløste bort alle sjansene og Fredrik Oldrup Jensen sendte hjemmelaget i ledelsen.

5. des. 2021 18:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er en bra prestasjon. Vi vasker opp sjanser, store feite sjanser. Så her var det mulig å vinne, men det gjør vi som litt for ofte, ikke. Vi får den verste motstanderen, på det verste premisset i neste kamp, så alt er helt jævlig vanskelig. Mye verre enn dette her går det ikke an å stilles i. Det blir bein tøft og på grensa til umulig, sier Mjøndalen-kaptein Christian Gauset til VG.

Alt sto på spill for gjestene fra Mjøndalen da de entret Intility stadion søndag kveld. Med tap i Oslo, og Stabæk-poeng på Nadderud mot Rosenborg, ville de brunkledde rykke ned til OBOS-Ligaen.

Og det var tydelig at Mjøndalen-spillerne så alvoret i situasjonen.

Gauseth tok sine menn til side og skrek noen oppmuntrende ord, før de stormet ut for å prøve å redde plassen på det øverste nivået.

Og det var selvfølgelig gjestene som skulle komme seg til første omgangs første og største sjanse da Benjamin Stokke ble spilt alene med keeper av Martin Rønning Ovenstad.

Men som seg hør og bør, skal selvfølgelig Mjøndalen gjøre det spennende til siste sekund, så spissens skudd gikk rett på debutanten i Vålerenga-målet – Mathias Dyngeland.

– Det var til tider en ganske bra kamp for oss. Så er det bare tungt å stå her nå, for vi klarer ikke å få inn noen mål. Det er litt historien om sesongen vår, sier Lars Olden Larsen til VG.

Isaac Twum ville også teste skuddfoten da han ble spilt opp av Gauseth, og fyrte ballen i retning krysset, dessverre for ham ville Dyngeland vise seg frem i debuten og VIF-målvakten reddet skuddet.

Til pause ledet Mjøndalen 3–1 i «skudd på mål»-statistikken.

Det var et helt annet Vålerenga-lag som kom ut fra pause. De stormet i angrep og skapte store sjanser, men vi måtte faktisk vente helt til det 67. spilleminutt for det første målet kom.

Fredrik Oldrup Jensen steg til værs når Mjøndalen-spiller Markus Nakkim stusset en corner rett mot han, og headet ballen i nettet bak Idar Lysgård i gjestenes mål.

Etter en haug av halvsjanser Mjøndalen hadde sløst bort, satte innbytter Henrik Udahl spikeren i kisten da han ble spilt opp inne i feltet av Osame Sarahoui og økte ledelsen til 2–0.

– Jeg er fornøyd med å score mål. Komme til sjanser å lage litt kvalme foran der, er deilig, sier Udahl til VG og mener det bare var et tidsspørsmål før målet skulle komme.

Heldigvis for gjestene tapte Stabæk og Brann avga poeng, så kampen om plass i Eliteserien til neste sesong lever fortsatt.

Mjøndalen rykket opp til Eliteserien i 2018, og berget 13.-plassen i første sesongen. I fjor var det også kamp om plassen til siste sekund, og Vegard Hansens menn berget kvalikplassen i siste serierunde. I kvaliken vant de 3–2 over Sogndal.