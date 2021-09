Følg Sandviken-Arna Bjørnar direkte her

Sist gang lagene møttes var i slutten av juni på Arna idrettspark. Arna-Bjørnar tok en tidlig ledelse etter at stopperen Emelie Lövgren stanget ballen i nettmaskene. Det så lenge ut som at hjemmelaget skulle gå seirende ut av lokaloppgjøret, men langt inne på overtiden dukket Vilde Veglo opp og fikk satt ballen i mål fra rundt fem meter. Det var for øvrig den eneste kampen så langt i årets sesong hvor Sandviken ikke har gått seirende av banen. Sandviken er nok dermed ekstra lysne på tre poeng i det som ligger an til å bli et meget spennende lokaloppgjør.

