Osingen scorer to mål pr. kamp. Nå trener stortalentet med Branns A-lag.

Brann-trener Eirik Horneland utelukker ikke at Elias Heggland Myrlid kan bli å se på A-laget allerede denne sesongen.

– Jeg får høre at jeg har scoret en del mål, ja, sier Elias Heggland Myrlid.

Scoringssnittet til unge Elias Heggland Myrlid er smått episk etter at han kom til Brann 2 og begynte å spille for dem i 3. divisjon.

To mål pr. kamp er det blitt. Nærmere bestemt ti mål på fem kamper.

– Jeg har alltid vært en naturlig goalgetter, sier spilleren selv.

19-åringen fra Os har kommet som en rakett inn i Brann-systemet. I fjor høst ble Myrlid lagt merke til av Branns ungdomsavdeling. Statistikken hans var gjerne nok til at han havnet på radaren.

17 mål på 27 kamper for Os 2 i 4. og 5. divisjon.

41 mål på 26 kamper for Os G19.

I år har det fortsatt. I Brann har han prestert dette så langt i år:

20 mål på 12 kamper for G19-laget.

10 mål på 5 kamper for Brann 2.

Horneland har merket seg statistikken

– Han har nese for mål, og det er en særdeles viktig egenskap, sier Brann-trener Eirik Horneland etter onsdagens økt.

Spørsmålet er hvor langt det kan gå for superscoreren. Denne uken har han fått sjansen til å trene med A-laget sammen med Brann 2-spillerne Marius Trengereid og Mikal Berg Kvinge. Mange vil huske Kvinge fra A-laget, men han er flyttet ned på Brann 2 for å restarte karrieren.

Horneland synes alle tre gjorde det bra, men målmaskinen Myrlid kommer naturlig i fokus.

– Det blir spennende å se om han kan levere det samme på høyere og høyere nivå, sier Horneland.

– Kan Myrlid få innhopp for Branns A-lag i år?

– Det har jeg ikke tenkt på en gang. Det er prestasjonen som avgjør. Nå er han ett skritt nærmere når han trener med A-laget, men han må bare fortsette å jobbe og ikke tenke for langt frem i tid, sier Horneland.

Nettopp dette er Myrlid selv oppmerksom på. 19-åringen sier han prøver å ikke tenke for mye på muligheten til å spille på A-laget.

– Jeg vet at alt nå handler om å få poeng for Brann. Jeg vil selvsagt være med, men det får komme naturlig når det eventuelt kommer, sier goalgetteren.

Eirik Horneland er tålmod med unge Elias Heggland Myrlid.

En ungdomsdrøm

Da Brann ville hente ham fra Os i fjor, var det et stort øyeblikk.

– Azar Karadas tok kontakt, og det var selvsagt en no-brainer å si ja til Brann.

– Hvordan var det å bli hentet av Brann?

– Det var et sjokk at de ville ha meg på trening. Jeg var «over the moon», sier Myrlid.

Selv om det er snakk om relativt lavt nivå, er det ikke mange som har et slikt scoringssnitt som Myrlid har. Han velger å gi æren til lagkameratene når han blir spurt om hvorfor han scorer så mye.

– I Brann 2 spiller vi en veldig offensiv fotball med mye innlegg i boks. Da er det bare for meg å sette sjansene jeg får.

Azar Karadas sier Myrlids fremste egenskap er å score mål.

Karadas: Dette er hans store forse

Brann 2-trener Azar Karadas var på Nymark for å se elevene sine få sjansen til å prøve seg mot Hornelands beste menn.

– Elias sin store forse er at han scorer mye mål. Han er veldig spennende, og så langt har han tatt alle nivå han har kommet opp til, sier Karadas.

– Hvorfor scorer han så mye?

– Han er ofte på rett plass til rett tid og har skikkelig trykk i spillet sitt, sier Karadas.

40-åringen har selv gått fra det ene nivået til det andre i fotballverdenen. Han vet at det krever arbeid å bli god og at jo lenger oppe man kommer i fotballhierarkiet, jo vanskeligere blir det å hevde seg.

– Elias vet at han har mye jobb å gjøre for å ta neste steg. Tiden får vise hvor bra han blir, sier Karadas.