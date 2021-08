Barmen kan komme til å stille på Brann-trening: – Han er innstilt på det

Kristoffer Barmens forhandlingsmøte med klubbledelsen førte ingen vei. Nå antyder advokaten at Barmen kan møte opp på Brann-trening onsdag, ifølge BT.

Kristoffer Barmen-saken tok en ny vending mandag kveld.

30. aug. 2021 22:40 Sist oppdatert nå nettopp

På egne nettsider meldte Brann mandag at Barmen har varslet at han vil benyttet seg av sin rett til å stå i stillingen sin.

Det innebærer at spilleren har rett til å fullføre tre måneders oppsigelse, men da er pliktig til å møte på jobb.

«Dette skaper naturlig nok en utfordrende situasjon for alle, men den må vi bare ta gitt hans rettigheter.», heter det videre i pressemeldingen.

I et intervju med BT mandag kveld sier Barmens advokat, Eirik Monsen, at Barmen har til hensikt å møte på trening onsdag, selv om han er oppsagt av klubben.

– Det er åpenbart en krevende situasjon for alle involverte, men Kristoffer har mange gode venner og kolleger i Brann. Han er innstilt på det, sier Monsen til avisen.

VG har vært i kontakt med Monsen mandag kveld. Han vil ikke uttale seg ytterligere om saken, men melder at han stiller seg bak det NISO har meldt mandag. Overfor VG vil Monsen heller ikke bekrefte om Barmen faktisk kommer til å møte opp på Stadion onsdag.

Dette er pressemeldingen fra NISO (Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon):

«NISO håpet at Sportsklubben Brann og Kristoffer Barmen hadde kommet til enighet i dagens møte. Vi reagerer på klubbens kommentar som er publisert i en pressemelding på deres hjemmeside, der de skriver: «Vi beklager at han ikke tar ansvar for egne handlinger, men verken kan eller vil la oss presse til løsninger som ikke kan forsvares eller forklares.»

Videre er de klar på at de mener Barmen har tatt ansvar for sine handlinger.

«Han informerte klubben tidlig om de aktuelle hendelser - og beklaget så vel internt som eksternt. Barmen var den første til å gå ut offentlig å beklage for de involverte spilleres opptreden. At man er uenig i klubbens valg av reaksjon overfor Barmen kan på ingen måte tas til inntekt for at han ikke tar ansvar for sine handlinger. NISO reagerer på måten klubben her valgt å ordlegge seg.

Videre reagerer NISO på følgende avsnitt i pressemeldingen: «Barmen har varslet at han vil benytte seg av sin rett til å stå i stilling. Dette skaper naturlig nok en utfordrende situasjon for alle, men den må vi bare ta gitt hans rettigheter». Det å stå i stilling er en rettighet for norske arbeidstakere. Den rettigheten gjelder også Kristoffer Barmen.»

At Barmen varslet at han ville stå i sin stilling, mener Monsen er uproblematisk når det kommer til jussen i saken.

– Det at han vil stå i stilling innebærer at Kristoffer har rett og plikt til å utføre jobben han er pålagt. Han er fotballspiller, og det betyr å stille på trening og å være tilgjengelig for kamp, sier Monsen til BT, samtidig som han er klar på at Barmen er forberedt på å stå i det ut oppsigelsestiden.

Monsen opplyser også overfor avisen at den tre måneders lange oppsigelsestiden trer i kraft 1. september. Altså onsdag.

Selv om klubben og Barmen nå ikke blir enige, er siste ord neppe sagt. Saken kan også ende i retten.

VG har vært i kontakt med Vibeke Johannesen mandag kveld. Hun ville ikke kommentere saken.

– Vi beklager at vi ikke lykkes med å komme til enighet med Kristoffer og hans advokater. Oppsigelsen er basert på en grundig prosess for innhenting og vurdering av relevante fakta, der også Barmen og hans advokater fikk mulighet til å presentere sin versjon av de faktiske forhold. Vi beklager at han ikke tar ansvar for egne handlinger, men verken kan eller vil la oss presse til løsninger som ikke kan forsvares eller forklares, uttalte Johannesen i pressemeldingen tidligere i dag.