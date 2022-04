Jesus med fire mål da City-toget dundret videre mot seriegull

(Manchester City – Watford 5–1) Manchester City pyntet godt på målforskjellen sin da Watford ble slått for 15. gang på rad i Premier League.

FIRE MÅL: Gabriel Jesus (bildet) scoret fire mål hjemme mot Watford lørdag.

23. apr. 2022 17:53 Sist oppdatert 43 minutter siden

Til tross for at Liverpool ligger ett poeng bak på tabellen, har fansen holdt troen oppe og trukket frem den overlegne målforskjellen som et argument dersom de skulle ende likt på poeng.

Men etter lørdagens festfotball på Etihad Stadium har de rødkledde fra Liverpool (+61) bare tre mål bedre målforskjell enn Manchester City (+58). Og City øket avstanden ned til fire poeng, men Liverpool har en kamp til gode, mot nabo Everton i morgen.

– Vi må gjøre jobben vår, og ikke se til dem. Vi vet at de har mange fantastiske spillere og kan vinne alle kampene. Vi er i front, men det er en jobb igjen, sier Jesus til Sky Sports.

KUNNE SMILE: Manchester Citys Rodri (til venstre) og Pep Guardiola (til høyre) kunne smile da midtbanegeneralen ble tatt av banen etter 70 minutter. Rodri noterte seg med en nydelig scoring etter 34 minutter.

Målfest

Tre minutter inn i kampen slo João Cancelo en crosser over hele feltet til Oleksandr Zintsjenko, som igjen la den inn i feltet til Gabriel Jesus, som prikket ballen i mål.

20 minutter senere slo De Bruyne ballen knallhardt inn i feltet, rett på hodet til Jesus, som stanget inn sitt andre for dagen.

– I dag var det min dag. Vi spilte veldig bra og skapte masse sjanser, og det er det vi trenger å gjøre. Det er mitt første hat trick i Premier League. Jeg er veldig fornøyd med tre poeng, sier Jesus til Sky Sports.

Watford svarte med et fantastisk angrep da Emmanuel Dennis spilte gjennom Hassane Kamara, som sparket inn reduseringen.

Men vertene var ikke ferdigscorede til pause. Jesus spilte og Rodri, som dempet ballen ned med brystkassen, før han banket til fra 20 meter og satte den rett i krysset.

STRAFFE: Gabriel Jesus ble felt av Watford-keeper Ben Foster innenfor 16-meteren og ble idømt straffe. Brasilianeren gikk frem og satte inn sitt tredje mål for kvelden. Totalt scoret han fire mål mot Watford lørdag.

Fire mål av Jesus

Knappe ti sekunder inn i annenomgang kom Jesus seg alene med Watford-keeper, Ben Foster, som meide ned spissen.

Dommer pekte på straffemerket, og etter litt kommunikasjon med VAR kunne brasilianeren gå frem til straffemerket og fullføre hat tricket sitt.

Jesus var ikke ferdig der. For bare fem minutter senere spilte han og Kevin De Bruyne vegg før Citys nummer ni satte inn sitt fjerde for dagen.

PS! Liverpool spiller hjemme mot Everton søndag klokken 17:30.

Manchester Citys fem resterende kamper i ligaen:

30. april: Leeds (B)

8. mai: Newcastle (H)

15. mai: West Ham (B)

22. mai: Aston Villa (H)

Utsatt, ikke berammet: Wolves (B)

Liverpools seks resterende kamper i ligaen: