Glimt advarer supporterne i Roma: – Ikke gå alene

Bodø/Glimt-fansen oppfordres til å gå i sivilt før kampstart på Stadio Olimpico i den avgjørende kvartfinaleduellen mot Roma i conferenceligaen.

Glimt-fansen har fått mange oppturer i Europa. Torsdag kveld venter Roma i den evige stad. Foto: Mats Torbergsen / NTB

NTB

31 minutter siden

Glimt informerer supporterne i Roma om reglene som gjelder og annen praktisk informasjon, men også klubbens supporterkoordinator har flere advarsler:

* «Det frarådes på sterkeste at Glimt-supportere oppsøker barer eller restauranter i området rundt stadion»

* «Gå ikke alene og pass på hverandre»

Ekstra dimensjon

Glimt oppfordrer også folk til å gå i sivilt og «blende inn» med resten av byens turister. De ber om at Glimt-skjerfet og maskene med ansiktet til trener Kjetil Knutsen blir liggende til man er inne på stadion.

Det er trykket opp et stort antall Knutsen-masker for å gi treneren støtte.

Kampen mellom Glimt og Roma har fått en ekstra dimensjon med suspensjonen av Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos. De barket sammen i spillertunnelen etter 2-1-seieren til Glimt i det første møtet.

– Kvalitet

Roma-fansen har mobilisert, og det er ikke lenger billetter å oppdrive på Stadio Olimpico. Det er ventet omkring 70.000 tilskuere. Rundt 1700 av dem vil være kledd i gult og sort.

– Vi lå under 0-1 mot Salernitana med en omgang igjen. Nå ligger vi under 1-2 med en kamp igjen. Det blir selvfølgelig tøft, vi møter et lag med kvalitet, men vi har tro på oss selv og støtten fra våre fans, sier trener José Mourinho i et intervju med egen klubb.

Mourinho har et skadefritt mannskap å velge fra. Bodø/Glimt på sin side har usikkerhet rundt flere spillere. Blant dem er Brede Moe og Amahl Pellegrino.