Molde følte seg snytt for straffe da klassikeren mot RBK endte målløs

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Molde 0–0) Ingen mål, men ingen mangel på dramatikk. Spesielt ikke da Moldes Ola Brynhildsen (23) gikk i bakken innenfor 16-meteren etter 70 minutter.

24. apr. 2022 21:51 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

TV-bildene viste at Rosenborg-stopper Markus Henriksen var borti Molde-angriperens standfot da han trakk seg inn fra venstre for å skyte, men dommer Espen Eskås vurderte annerledes og vinket spillet videre.

Reaksjonene fra Molde-leiren var ikke til å misforstå: De følte seg snytt i en passe underholdende fotballklassiker på Lerkendal som aldri åpnet seg skikkelig opp.

Etter kampslutt gikk Moldes assistenttrener Trond Strande bort til Henriksen, i en sekvens hvor rettighetshaver Discovery+ kom inn.

– Det er så straffespark, det. Det er så straffespark, sier Strande til Henriksen, som svarer med en liten latter og sier «det gis av og til».

Brynhildsen var imidlertid ikke i tvil.

– Jeg blir tråkket på idet jeg skal skyte. Jeg mener det er en soleklar straffe, sier Brynhildsen til VG etter kampslutt.

Også i forrige serierunde, i 1–2-tapet for Lillestrøm, følte Molde seg snytt. Da gikk Brynhildsen i bakken i en duell med LSK-forsvarer Vetle Dragsnes.

– Er det deg det er noe feil med?

– Det kan godt være. Jeg er kjent for å bli taklet mye. Kanskje skal det ekstra mye til for å dømme på meg, men det burde ikke være det, sier Brynhildsen.

FØLTE SEG SNYTT: Ola Brynhildsen og Molde var misfornøyd etter kampen.

Etter planen skal VAR innføres i Eliteserien fra 2023. Molde-trener Erling Moe ønsker introduksjonen velkommen.

– Ja, det er et omdiskutert tema, men når vi ser alle situasjoner som er i og rundt Fotball-Norge, sier jeg velkommen til det, sier Moe til VG.

Han var ikke i tvil om at det var straffe.

– Soleklar straffe. Når Ola blir tråkket på stamfoten, vet alle som har spilt fotball hvor vondt det er. Dommeren har bra innsyn. Han ser det, men sier «light contact». For meg er det et nytt begrep når du tråkkes på stamfoten i skuddøyeblikket, sier Moe.

– Vi gikk glipp av en straffe forrige uke, og gjør det nå. Det er for dårlig at dommerne ikke er kommet dit at de tar disse kampavgjørende situasjonene, fortsetter han.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal fikk se situasjonen etter kampen, og leverte følgende dom:

– Der skulle kanskje Molde hatt et straffespark, sier Rekdal til Discovery+.

STRAFFESPARK? Kjetil Rekdal mener Molde kunne fått straffe.

Det var riktignok greit med sjanser til begge lag, og Molde – med fem seirer på de syv siste serieoppgjørene før søndagens kamp – hadde mest å by på det første drøye kvarteret:

Magnus Eikrem dirket opp Lerkendal-låsen ved begge anledninger. Først flikket han gjennom i Ola Brynhildsen som hadde mengder av plass og løp alene inn i Rosenborgs 16-meter, men likevel skjøt i nettveggen

Deretter spilte Eikrem på tvers av RBK-forsvaret da han hadde sett noe ingen andre hadde fått med seg; at Etzaz Hussain kom bakfra på et løp. Midtbanespilleren var perfekt satt opp på skudd fra 16 meter, men Erlend Dahl Reitan blokkerte.

Rosenborg overtok mye av spillet og sydde sammen flere angrep. Carlo Holse fant opp noen fikse kombinasjoner, Olaus Skarsem drev fremover med ball – og Noah Holm fikk sjansene.

FRUSTRERT: Olaus Skarsem var ikke fornøyd etter å ha fått et kast mot seg.

Men det aldri skikkelig skummelt fra Rosenborg-spissen. Forsøket på halvvolley var ikke mer enn halvbra, og headingen på Edvard Tagseths innlegg fikk han aldri styrt mot målet.

I 2. omgang fortsatte Ola Brynhildsen å komme i gode posisjoner. Han skjøt for høyt da han fikk muligheten tidlig etter pause, bommet i «straffeduellen» med Henriksen og avsluttet utenfor ni minutter før slutt.

I den andre enden, foran Rosenborgs fullstappede supportertribune, hadde publikumsfavoritten Ole Sæter to headinger etter sitt innhopp. Enda nærmere var da Adrian Pereira slo et av mange RBK-innlegg til Erlend Dahl Reitan på bakre.

Han sendte ballen mot mål, der den stoppet hos Stefano Vecchia, som aldri fikk avsluttet skikkelig. Dermed endte matchen uten scoringer – for første gang i dette oppgjøret siden 2013.