TV-bildene avslørte Mbappé-frustrasjon: – Han sentrer ikke til meg

Etter å ha blitt byttet ut mot Montpellier, skal Kylian Mbappé ha gått hardt ut mot superstjernekollega Neymars manglende samarbeidsvilje.

IKKE BARE SØT MUSIKK: Kylian Mbappé og Neymar kom i flere hete ordvekslinger under kampen mot Montpellier. PSG vant kampen 2–0.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Han sentrer ikke til meg, sier en åpenbart frustrert Mbappé til sidemannen Idrissa Gueye etter å ha blitt byttet ut i 2–0-seieren mot Montpellier lørdag, snappet opp av TV-kameraene til Canal+.

Utsagnet kom like etter at Neymar satte Julian Draxler opp for PSGs 2–0-scoring – omtrent samtidig som herr Mbappé ble byttet ut. Den franske TV-kanalen RMC og brasilianske Globo er samstemte i sin sak: Frustrasjonen er rettet mot hans brasilianske lagkamerat Neymar.

Mbappé og Neymar gikk mer i veien for hverandre enn noe annet i sliteseieren mot Montpellier, flere ganger underveis i kampen var det også mulig å se at Mbappé var frustrert med sin brasilianske lagkamerats selviskhet.

Spesielt da duoen var alene gjennom etter en drøy time og Neymar mistet ballen etter et dribleforsøk, slo Mbappé om seg med armene.

PSG leder den franske ligaen suverent, med åtte seirer på åtte mulige - men skuffet i Champions League-åpningen mot Club Brügge, og til uken venter Manchester City i en uhyre viktig gruppespillskamp.

Lionel Messi har spilt sine tre kamper uten å notere seg for noe som helst og sto over kampen mot Montpellier med en kneskade han pådro seg mot Lyon. Også tirsdagens kamp mot Manchester City er under tvil for Messi.

– Jeg gleder meg veldig til å spille med Mbappé og Neymar, forklarte argentineren etter sin mye omtalte overgang fra Barcelona tidligere i sommer.

Akkurat nå ser det ut som superduoen har litt parterapi å gjennomføre.