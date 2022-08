Europa-drømmen brast for Viking etter straffedrama: – Uhørt at det blåses på slikt

STAVANGER (VG) (Viking – FCSB 1–3, 3–4 sammenlagt) To keepertabber og en omstridt straffe på overtid gjorde at drømmen om Europa-spill brast for Viking.

25. aug. 2022 20:55 Sist oppdatert nå nettopp

Det var i det 93. minutt at FCSB-spiller Florinel Coman gikk i bakken etter at Sondre Bjørshol kom sent inn med en takling etter at rumeneren hadde slått inn et innlegg. Dommeren pekte resolutt på straffemerket, til Viking-spillernes enorme fortvilelse.

Reprisene viste at Bjørshol så vidt var borti den rumenske spilleren.

– Det så utrolig billig ut. Han kaster seg ned. For meg er det aldri straffespark. Det er helt uhørt at det blåses på slikt, sier VG-ekspert Christian Gauseth etter kampen.

– Det er ekstremt teatralsk. Det er jo ikke engang en takling, sier en samstemt Petter Bø Tosterud i VGs studio.

Risto Radunovic var iskald fra ellevemetersmerket. Dermed er FCSB fra Romania klare for Conference League-gruppespillet på bekostning av Viking, etter at de vant 4–3 sammenlagt.

Viking drømte om gruppespill i en europeisk turnering for første gang siden 05/06-sesongen, men fikk altså muligheten spolert. Ikke bare på grunn av det billige straffesparket, men også etter to tabber av keeper Patrik Gunnarsson.

Først feilberegnet han på et hjørnespark, slik at Malcom Edjouma kunne stusse inn 1–0 i åpent mål. Zlatko Tripic utlignet til 1–1 fra straffemerket, før FCSB igjen tok ledelsen da Gunnarsson slapp inn et langskudd fra Andrei Cordea mellom beina sine.

– Begge målene er han direkte involvert i. Når du gjør det i en avgjørende kvalikkamp på vei inn i Europa, så ryker du. Sånn er det bare, sier VG-ekspert Christian Gauseth.

– Jeg tar ansvar for den. Jeg er ekstremt lei meg på laget og fansens vegne, sier Gunnarsson til VG.

Da tapet var et faktum, var lagkameratene raskt borte hos islendingen for å minne ham på hans gode prestasjoner tidligere i kvaliken. Tripic var blant dem som uttalte etter kampen at de aldri ville vært i en playoff uten Gunnarsson mellom stengene.

– Jeg liker å tro at det er sant, det gir meg litt trøst, men det gjør vondt i kveld. Som keeper blir du definert av de situasjonene, sier Gunnarsson.

Tabbene hans gjorde at det sto 3–3 og gikk mot ekstraomganger. Så kom imidlertid straffen. Gunnarsson kastet seg riktig vei, men rakk ikke bort på Risto Radunovic’ skudd.

– Fotballen er full av feil, både fra spillere og dommere. Men det gjør det mer smertefullt når vi får den mot oss etter å ha vært det beste laget den siste halvtimen. Vi følte vi skulle gå inn i ekstraomgangene med høy selvtillit, sier Gunnarsson om straffeavgjørelsen.

– Det er én av de svakeste avgjørelsene jeg har sett. Du må være sikker når du tar en sånn avgjørelse på det tidspunktet. Det avgjør kampen, selvsagt, sier Viking-spiller Kristoffer Løkberg til VG.

Han ble byttet ut ved pause og fikk oppleve situasjonen fra sidelinjen. Det samme gjorde Viking-trener Morten Jensen.

– Som trener er det det klart verste jeg har opplevd. Du blir bare helt tom, sier Jensen til VG.

– Vi kunne sikkert spilt en bedre kamp sånn at det ikke ble avgjørende, men vi skulle gjerne fått muligheten til å samle oss, ta en prat og gjennomføre ekstraomgangene, sier Løkberg.