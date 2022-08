Europa-drømmen brast for Viking etter vilt drama

(Viking – FCSB 1–3, 3–4 sammenlagt) To keepertabber og en straffe på overtid gjorde at drømmen om Europa-spill brast for Viking.

25. aug. 2022 20:55 Sist oppdatert nå nettopp

Viking drømte om Europa-spill for første gang siden 05/06-sesongen, men fikk muligheten spolert etter to svære tabber av keeper Patrik Gunnarsson og en billig straffe imot på overtid.

– Vi hadde ikke vært her uten Patrik. Vi vet at han skulle tatt noen av de skuddene, men vi hadde ikke vært her uten ham, sier Vikings-kaptein Zlatko Tripic etter den store skuffelsen.

– Det er utrolig trist at vi ikke klarer det, men vi viser at det er noe spennende på gang her. Det blir en viktig høst, men det er lov å være trist i dag, fortsetter Vikings ene målscorer.

– Guttene hadde fortjent mer enn dette, sier Viking-trener Morten Jensen.

Bare tre minutter ut i kampen utlignet nemlig Malcom Edjouma forspranget til Viking. Patrik Gunnarsson var på bærtur på en corner, noe som gjorde at Edjouma kunne stusse inn 1–0 over Vikings-keeper og i mål.

Etter en utligning av Zlatko Tripic fra straffemerket, skulle Gunnarsson markere seg med negative fortegn igjen ti minutter etter hvilen.

Andrei Cordea klinket til fra distanse. Skuddet hadde retning rett på Gunnarsson, men Viking-keeperen slapp ballen mellom beina og i mål. Dermed var det 3–3 sammenlagt.

– Begge målene er han direkte involvert i. Når du gjør det i en avgjørende kvalikkamp på vei inn i Europa, så ryker du. Sånn er det bare, sier VG-ekspert Christian Gauseth.

Det så ut til å gå mot ekstraomganger, men på overtid fikk bortelaget straffe. Florinel Coman slo inn et innlegg, før Sondre Bjørshol kom skliende inn og så vidt touchet rumenerens bein. Etter litt om og men, pekte dommeren på straffemerket til Viking-spillernes enorme fortvilelse.

– Det så utrolig billig ut. Han kaster seg ned. For meg er det aldri straffespark. Det er helt uhørt at det blåses på slikt, sier Gauseth.

– Det er ekstremt teatralsk. Det er jo ikke engang en takling, sier en samstemt Petter Bø Tosterud.

Risto Radunovic var iskald fra krittmerket. Dermed er det FCSB som er klare for Conference League-spill.

– Nivåmessig synes jeg det er korrekt at FCSB går videre, men Viking hadde dette her, før de ble fradømt muligheten, sier Gauseth.