Manchester-derby på Old Trafford

De Bruyne slår tidlig inn mot Foden, men engelskmannen er for sent ute og når ikke ballen.

City tar ledelsen! Først er det Walker som slår et godt innlegg som Gündogan nesten setter i mål. City vinner ballen tilbake og Cancelo slår inn fra venstresiden. Bailly slenger seg frem for å klarere unna, men han sender den over De Gea og i mål!

For City så er stjerner som Grealish, Sterling og Mahrez alle henvist til benken. Rapportene tilsier at det er De Bruyne som starter i spissrollen/falsk nier.

For Manchester United er det knyttet spenning til sammensetningen av forsvaret. Varane måtte ut med skade mot Atalanta og er ute av spill i rundt en måneds tid. Victor Lindelöf måtte stå over mot Atalanta og er usikker. I så måte vil det bli interessant å se om Manchester United fortsetter med en trebackslinje, eller om de skifter tilbake til en backfirer.

Siden Ole Gunnar Solskjær tok over som manager i Manchester United har det blitt spilt åtte kamper mellom de to Manchester-lagene. Det har endt med fire seirer til Manchester United, tre seirer til Manchester City og én uavgjort.

