Viking med kjempebragd: – Helt vanvittig sjokkerende

(Viking – Sparta Praha 2–1, 2–1 sammenlagt) Viking havnet under mot Sparta Praha, men to helt utrolige scoringer sendte Stavanger-klubben videre i Europa.

28. juli 2022 20:50 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det her var helt fantastisk. Å slå ut en så god motstander er ubeskrivelig. Jeg har ikke ord, sier Viking-trener Morten Jensen til VG.

– Vi begynte å forberede oss på ekstraomganger. Så kommer det en gavepakke vi greier å utnytte. Det var fantastisk kjekt og euforisk. Stemningen som var her på stadion i dag var helt elektrisk. Det er sånt man drømmer om.

Som hoved- og assistenttrener i Viking siden 2018 har Jensen blant annet vært med på cupgull, seriebronse og opprykk. Torsdagens prestasjon holder han høyt på listen de siste årene.

– I forhold til motstanderen er dette den beste prestasjonen. Europacup er noe spesielt. Det var veldig gøy å vinne den norske cupen, men det var bedre motstander i dag. Det er vanskelig å rangere sånne ting. Vi vant ikke noe her. Hvis vi går inn i et gruppespill kan vi begynne å snakke, sier Jensen som deler hovedtreneransvaret med Bjarte Lunde Aarsheim.

forrige





fullskjerm neste VIKING-TRENER: Morten Jensen kunne fornøyd ta runden på SR-Bank Arena etter torsdagens triumf. 1 av 2 Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Etter det målløse oppgjøret i Tsjekkia forrige uke, var det åpent før returoppgjøret i Jåttåvågen mellom Viking og Sparta Praha torsdag kveld.

Viking angrep hjemmekampen på samme måte som de gjorde borte, nemlig med å ligge kompakt i forsvar. Det holdt i nesten én omgang, men like før pause sprakk det i Viking-forsvaret.

Høyreback Tomas Wiesner fant venstreback Jaroslav Zeleny, som relativt upresset fikk heade inn 1–0 fra få meter.

Et slag i ansiktet for Viking, men bare noen få minutter senere kom utligningen signert Viljar Vevatne. Midtstopperen fikk ballen på 25 meter, og med en kanonkule banket han ballen i det nærmeste hjørnet.

– Den strakeste vristen vi har sett i Jåttåvågen denne sesongen, sier VG+ Sport-kommentator Vegard Aulstad.

– Vi som trenere er egentlig ikke overrasket. Vi vet fra trening at han har et klinisk skudd. Det trengte vi virkelig og ga oss en god vitamininnsprøyting, sier Jensen.

UTLIGNET: Viljar Vevatne banket inn 1–1.

Dermed var lagene like langt før de siste 45 minuttene, og i det kampen nærmet seg ekstraomganger sjokkerte Viking.

Langt inn i overtiden presset Niklas Sandberg frem en grusom forsvarstabbe fra Sparta Praha som ga Mai Traoré muligheten til å trille ballen i det åpne målet.

– Sparta Praha roter det hele bort på overtid, utbrøt Aulstad og fortsatte:

– Hvordan er det mulig å få det til? Det er snakk om sekunder før dette her blir ekstraomganger, og så triller du den inn i havnen til Niklas Sandberg. De to innbytterne der fremme dytter den over streken. Mai Traore ser – som han ble på Åråsen – ut til å bli overtidshelten for Viking.

– Jeg er veldig glad for å score igjen. Jeg tror det var en av de beste kampene for meg. Jeg er veldig glad på mine vegne, og jeg er veldig glad for Niklas, sier Traoré til Stavanger Aftenblad.

Jensen lok seg imponere av måten Sandberg og Traoré jaktet Sparta Praha-forsvaret langt inne på gjestenes banehalvdel.

– Det var helt fantastisk. Det viser hvilken vinnervilje vi har når man gjør det langt inn i overtiden. Det var alt eller ingenting. Vi ønsket å gamble for å gå videre, sier Viking-treneren.

KUNNE JUBLE: Viking-spillerne feirer etter den avgjørende overtidsscoringen mot Sparta Praha.

Da var det ikke tid igjen for Sparta Praha å svare på, og Viking er med det videre i Conference League-kvalifiseringen på bekostning av laget som kan vise til en rekke landslagsspillere.

– Det her er helt vanvittig sjokkerende for den tsjekkiske storklubben, kommenterer Aulstad.

I den tredje kvalifiseringsrunden venter enten irske Sligo Rovers for Viking. Den første kampen spilles neste torsdag og vises på VG+ Sport. Etter den runden er play-off siste hinder før Conference League-gruppespillet.

På onsdagens pressekonferanse sa Jensen at hvis de klarer å slå ut Sparta Praha, så kan de slå ut hvem som helst på veien mot Stavanger-klubbens første gruppespill i Europa siden 2005/06-sesongen.

– Det står jeg fortsatt inne for, sier Jensen torsdag kveld