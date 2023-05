Leeds-manageren lo av Haaland-spørsmål: – Må holde et øye med ham hele tiden

I sin første oppgave som Leeds-manager, skal Sam Allardyce (68) stoppe Erling Braut Haaland (22). Den rutinerte engelskmannen har planen klar.

TØFF OPPGAVE: Sam Allardyce skal prøve å stoppe Manchester City på bortebane i sin første kamp som Leeds-manager.





05.05.2023 10:21 Oppdatert 05.05.2023 10:58

Sam Allardyce ble onsdag presentert som manager for Leeds, og 68-åringen får en fryktelig vanskelig oppgave i sin første kamp.

Lørdag klokken 16:00 står nemlig Erling Braut Haaland og Manchester City på motsatt banehalvdel på Etihad Stadium.

På fredagens pressekonferanse begynte Allardyce bare å le da han fikk spørsmål om hvordan han skulle stoppe Haaland – som han omtalte som «the big man», altså «den store mannen».

– Jeg tror det handler om å stoppe forsyningene til ham, sier Allardyce og fortsetter:

– Unngå at den store mannen får så mange sjanser. Man minsker risikoen for scoring hvis vi stopper forsyningene til ham, og så må vi holde et øye med ham hele tiden – spesielt på den siste tredelen.

Lørdagens møte blir Haalands andre mot laget fra sin fødeby. Under oppgjøret i Leeds i romjulen i fjor ble nordmannen tomålsscorer, men droppet å feire.

Da lagene møttes i Manchester forrige sesong, endte det 7–0 til Manchester City.

– Det handler om å stå imot alt det Manchester City kommer med. Hvis du skrur av i ett øyeblikk, så vil man bli straffet. De kan score på mange måter, så vi må blokkere alle, sier Allardyce.