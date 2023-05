TV 2s eksperter ropte om feil – men VAR-rommet hadde ikke gode bilder

(Viking-Odd 3-2) – Den er langt på utsiden! fastslo en bombastisk Morten Langli i TV 2s fotballstudio. Men i VAR-rommet fant man ingen bilder som kunne bevise akkurat det.





16.05.2023 23:26

Det var kun fem kameraer i aksjon i Stavanger, og dermed ble dommerens avgjørelse stående: Straffespark til Viking.

Zlatko Tripic tok straffesparket og utlignet til 2–2 i det 80. minutt. Seks minutter senere fullførte Sander Svendsen snuoperasjonen og sendte Odd til «deppeland»: 3–2 til Viking.

Tusenkronersspørsmålet er om Viking burde fått muligheten til å utligne fra straffemerket.

Innlegget fra Yann-Erik de Lanlay føk i albuen på en skliende Milan Jevtovic. Men skjedde forseelsen på innsiden eller utsiden?

– Her er VAR bare er 99 prosent sikre, ikke hundre, på at den er på utsiden. Og da støtter de dommerens avgjørelse. Vi har innført VAR for at dommeren skal få hjelp, sånn at avgjørelsene blir riktige, sier Odd-leder Einar Håndlykken til VG.

VARFORNO’? Einar Håndlykken forstår seg ikke helt på VAR.

Han synes Jevtovic-handsen er symptomatisk for hvordan VAR-bruken har fungert i Eliteserien de første syv rundene: At bildene brukes til å «frikjenne» avgjørelsen dommeren allerede har gjort.

– Det ser ut som den er klart utenfor, konkluderte Erik Thorstvedt i TV 2s studio.

Jesper Mathisen var mer usikker på hva bildene fortalte.

– Vi får beskjed fra VAR-rommet om at de sjekker situasjonen. De må ha bevis for at den er på utsiden for å gjøre noe. Det har de ikke. Da støtter de avgjørelsen som er tatt, forteller kampens hoveddommer Kristoffer Hagenes.

– Har du sett TV-bilder av situasjonen i etterkant, og hvordan vurderer du det i så fall?

– Jeg har en god vinkel og mener at treffpunktet er på streken, og da er det straffespark. Det er det samme jeg ser når jeg ser bildene på nytt.

Terje Hauge er dommersjef i Norges Fotballforbund. Han var såkalt VAR supervisor, altså han som følger opp opp VAR-dommerne faglig, i den aktuelle kampen.

Hauge sier til VG at Viking-Odd hadde en produksjon med fem kamera, og at man derfor bare hadde fem vinkler.

I VAR-rommet støttet man dommerens avgjørelse om at det var straffbar hands. Men var den innenfor eller utenfor?

– Vi har sett på stillbilder fra alle vinkler. Man kan ha en oppfattelse om at det skjer utenfor, men også at det kan også være i flukt med streken – altså at det straffespark. Vi har ingen bilder som bekrefter at det er innenfor eller utenfor, sier Hauge.

– Vi har bildene vi har, og da må vi overlate avgjørelsen til dommeren ute på banen.

– I TV 2 s studio var flere overbevist om at det var utenfor?

– Det kan hende at hvis vi bruker et par minutter på å analysere og streke opp, så kan det tyde på at det var utenfor. Men beslutningen skal tas fort ved hjelp av de bildene vi har, og vi har ikke mulighet til å lage linjer med det verktøyet vi bruker.

Situasjonen åpner ikke for skjønn: Ballen var enten innenfor eller utenfor.

– Når det gjelder fakta, må vi være 100 prosent nøyaktig og korrekte for å gå inn å omgjøre dommerens avgjørelse. Når dette er 80-20- eller 70-30-antydninger, så er ikke det godt nok til å si at vi har 100 prosent bevis, sier Hauge.

– VAR må brukes for å få riktige avgjørelser. Ikke for å forsøke å lete etter mulig tvil som kan opprettholde dommerens avgjørelse. Da bærer det galt avsted, sier Odd-sjefen.