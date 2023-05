Molde slår tilbake etter svak sesongstart: Linnes med drømmetreff

(Molde–Strømsgodset 3–2) Molde tok sin tredje strake seier.

JUBEL: Martin Linnes serverte en fenomenal scoring på Aker stadion lørdag og feiret supertreffet med Mathias Fjørtoft Løvik.

13.05.2023 18:55 Oppdatert 13.05.2023 19:25

Martin Linnes scoret først på Aker stadion. Linnes fant veien til mål fra 30 meter. Han skjøt på det som var en klarering fra gjestene. Ballen gikk i bue og rett i krysset bak Godset-keeper Viljar Myhra etter 36 minutter.

– Det er en kontrollert kamp av oss. Det irriterer meg noe jævlig de to målene vi får imot, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

SOLID TREFF: Martin Linnes testet skuddfoten fra 30 meter. Det funket.

Marcus Johnson Mehnert utlignet et kvarter ut i 2. omgang, og ga bunnlaget Strømsgodset håp. Det håpet hadde kort levetid.

For like etter sendte Sivert Mannsverk hjemmelaget i føringen igjen. Nok et mål etter langskudd for Molde, fra 18 meter denne gang. Etter 76 minutter ga Emil Breivik hjemmepublikum mer enn sola og juble for.

Molde gikk ut på Aker stadion med to strake seire, etter at de tapte mot Stabæk, så Lillestrøm.

Med seier lørdag ser det litt penere ut for Molde med 10 poeng, med de er langt bak serieleder Bodø/Glimt, som allerede har 19 poeng.

Dette var Moldes tredje seier for sesongen etter syv kamper. Strømsgodset har fått en forferdelig start på sesongen. Dette var klubbens fjerde tap på seks kamper. Godset-trener Jørgen Isnes trodde de hadde relativt god kontroll.

– Skal du hente poeng her, i Stavanger og Åråsen, så må du være «clean», ellers blir de straffet. Det blir vi her, sier Isnes til TV 2 og legger til at han gleder seg til 16. mai-kamp hjemme mot Sandefjord.

– Det vil kle oss godt, det er der vi skal hente trepoengene, sier Isnes.

Seks minutter på overtid reduserte Strømsgodset ved Jonathan Braut Brunes.