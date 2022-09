Valsvik viste vei i etterlengtet Godset-seier

(Strømsgodset – Kristiansund 4–1) Gustav Valsvik hadde spilt 30 kamper i Eliteserien på rad uten å score. Så kom september, hvor han har scoret i tre kamper på rad.

Da vi gikk inn i september, sto Gustav Valsvik med 12 mål i Eliteserien på 216 kamper. Den høyreiste midtstopperen (196 centimeter på strømpelesten) har hatt til vane for å score i de fleste sesongene, men har aldri scoret mer enn tre mål i en sesong.

Forrige sesong ble det tre mål, men det ble ingen mål i de siste ti kampene. I år ble det 20 kamper på rad uten scoring, men så har det virkelig blitt en ketchupeffekt i september.

I 1–2-tapene mot både Aalesund og Lillestrøm har han scoret ett mål. Søndag ble det nok et mål, og denne gangen i det som skulle bli en suveren 4–1-seier til Strømsgodset.

Seieren er deres første siden de vant 6–0 hjemme mot Jerv for fire uker siden, mens Kristiansund dermed fortsatt ligger seks poeng bak Sandefjord på kvalikplass og med Jerv bak seg på tabellen syv runder før slutt. Alle de tre bunnlagene tapte søndagens kamper.

Kristiansund hadde kun tatt seks poeng på de første 18 kampene denne sesongen, men de siste ukene har de plutselig funnet storformen. Med ti poeng på de siste fire kampene, var plutselig kvalikplassen innenfor rekkevidde.

Strømsgodset hadde på sin side kun tatt ett poeng på de siste fire kampene, men søndag ble trenden snudd for begge lag.

– I dag er vi dessverre tre hakk tilbake fra det vi har gjort i det siste. Det er hele laget og i dag mangler vi dessverre ni-ti mann som er under pari. Da er Godset mye bedre enn oss, sier KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad, som ble byttet ut med skade tidlig i kampen, til Discovery+.

Hjemmelaget Strømsgodset presset på fra start og kom seg til et par store sjanser allerede i løpet av de første fem minuttene. Stormløpet fortsatte og til slutt var det Johan Hove som satte inn kampens første mål med en nydelig volley like før kvarteret var spilt.

Kristiansund hevet seg etter hvert. Faris Pemi hadde blant annet et skudd i stolpen, men på overtid i første omgang var det Godset-kaptein Gustav Valsvik som stanget inn kampens andre mål.

I den andre omgangen kjørte Strømsgodset på fra start, før Kristiansund igjen kom seg bedre med. Men det var Strømsgodset som viste at de kunne være effektive.

Halvveis ut i den andre omgangen fikk Hove sjansen fra 20 meter og med et lurt plassert skudd sendte han Strømsgodset opp i 3–0. Scoringen var Hoves tiende for sesongen, noe som gjør ham til klubbens soleklare toppscorer.

– Nå har jeg ti, og så har jeg planer om enda mer, sier Hove til Discovery+.

Det er andre gang Hove har scoret tosifret antall mål i løpet av en sesong, noe midtbanespillerende også gjorde i 2020.

Fred Friday ville vise at han også kan score mål og la på til 4–0 et kvarter før slutt, men Strømsgodset måtte se at nullen sprakk da Faris Pemi ble revet ned i feltet av Sondre Fosnæss Hanssen. Pemi satte selv straffesparket i mål og fastsatte sluttresultatet til 4–1.