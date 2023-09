Svein Oddvar Moen med dommerpause etter skattesak-avsløring

Svein Oddvar Moen (44) er ikke lenger satt opp som dommer i helgens eliteserierunde.

TILTALT: Svein Oddvar Moen er tiltalt for å ha unndratt over én million kroner i beskatning.







Publisert: 01.09.2023 11:11 Oppdatert: 01.09.2023 11:57

Moen skulle opprinnelig dømt Odd mot Sandefjord i Skien.

Men etter gårsdagens nyhet om at 44-åringen er siktet for å ha unndratt over én million kroner i beskatning, så blir det endringer:

– Vi hadde en god samtale med Svein Oddvar i går, og ble enige om å bytte hoveddommer til hans beste med tanke på forberedelser til en viktig kamp, sier dommersjef i NFF, Terje Hauge, til VG.

Svein Oddvar Moen skriver på sin side i en SMS til VG at han har bedt om fri til helgen av personlige årsaker.

– Vi har full tillit til Svein Oddvar Moen som toppdommer. Etter rettssaken vil vi planlegge veien videre med mål om å komme tilbake som toppdommer, sier Hauge.

Moen skal ha unndratt seg et beløp på 1.017.695 kroner i skatt i perioden 2014 til 2020.

PAUSE: Svein Oddvar Moen dømmer ikke i Eliteserien i helgen. Her fra 2008.

Den rutinerte dommeren har erkjent at han gjorde en feil, men hevder at han aldri handlet med viten og vilje. Moen skal ha betalt tilbake hele skattesummen.

Saken mot ham skal gå i Haugaland og Sunnhordland tingrett 11. september.

– Vi ble oppmerksomme på forholdet etter en anmeldelse fra Skatteetaten. De har utført en kontroll av et enkeltpersonforetak som siktede hadde. Gjennom kontrollen oppdaget de at det er inntekter som ikke er oppgitt til beskatning, sier politiadvokat Camilla Levang til NRK.

– Jeg ville gjøre opp for meg, og har også betalt tilbake alt. Jeg kommer til å møte i retten og ta den straffen jeg skal ha, sier Moen selv til statskanalen.

Ifølge nettstedet Transfermarkt dømte Svein Oddvar Moen 30 kamper i Saudi-Arabia, samt to i Egypt, i den tidsperioden som siktelsen dekker.

Tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen skrev i sin blogg at hoveddommeren i Saudi-Arabia ble lønnet med rundt 36.000 kroner per kamp i 2019-sesongen. Det er mer enn dobbelt så mye som i den norske eliteserien.

VG var i kontakt med Moens advokat, Erik Lea, torsdag kveld. Han ønsket ikke å si stort om hvor pengene som er unndratt skatt er tjent:

– Jeg har ikke lyst til å si noe som helst om hvor det kommer fra, men han har jo vært og dømt mye i ulike land. Så det kommer fra ulike land dette, ja, sier advokaten.

Grovt uaktsomt skattesvik har en øvre strafferamme på seks års fengsel. En eventuell straff er ventet å bli langt lavere enn dette.

Ola Hobber Nilsen skal nå dømme søndagens kamp på Skagerak arena i Skien.