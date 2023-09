Bekreftet: Paul Pogba er midlertidig suspendert etter dopingtest

Juventus-spiller Paul Pogba (30) har testet positivt for testosteron. Nå er han midlertidig suspendert.

I TRØBBEL: Paul Pogba kan være i trøbbel ettersom han skal ha avgitt en positiv dopingprøve.







Publisert: 11.09.2023 17:31 Oppdatert: 11.09.2023 19:46

Dopingkontrollen skal ha skjedd i forbindelse med den første seriekampen i årets sesong i bortekampen mot Udinese 20. august.

De italienske mediene Gazetta, Sport Mediaset og La Republicca skrev først om saken. Nå har også det italienske antidopingbyrået bekreftet at Pogba er midlertidig suspendert etter en positiv dopingprøve.

Videre skriver det italienske antidopingbyrået at han har testet positivt for testosteron. Det er et hormon som øker idrettsutøvernes utholdenhet.

Pogba, som satt på benken hele kampen mot Udinese, en kamp Juventus vant 3–0, skal risikere to års utestengelse. Om det viser seg at inntaket av det forbudte stoffet er gjort med forsett risikerer Pogba fire års utestengelse.

Han er nå midlertidig suspendert, og han har tre dager på å gi en forklaring for bruken av testosteron, skriver Sport Mediaset.

B-prøven vil bli analysert i løpet av de neste syv dagene, skriver Football Italia.

Hverken Pogba eller Juventus har kommentert opplysningene.

Den franske midtbanestjernen kom tilbake til Juventus i 2022 etter et variabelt opphold på seks år i Manchester United. Han spilte flere sesonger under Ole Gunnar Solskjær.

Det første året tilbake i den «Den gamle dame» var preget av mange skader. Pogba spilte kun seks kamper i sin comeback-sesong i Juventus.

Hittil denne sesong har Pogba spilt to av tre kamper for Juventus. Midtbanespilleren kom inn fra benken i begge kampene.

Pogba var svært sentral på det franske laget som vant VM i 2018. Han ble ikke tatt ut til det franske landslaget som spiller EM-kvalifisering denne uken.

Det har skjedd mye rundt Pogba utenfor banen det siste året. I mars 2022 ble han truet med pistol og presset for rundt 130 millioner kroner.

Pogba pekte ut sin egen bror Mathias som en av gjerningsmennene. Han skal ha vitnet mot broren, en bror som ble anholdt i tre måneder før han ble sluppet fri i påvente av en rettssak.

– Penger forandrer mennesker. De kan ødelegge en familie. Penger kan starte en krig, sier han i et intervju med Al Jazeera.

Pogba legger til at hendelsen tok slik på at han vurderte å slutte helt med fotballen.