Molde møter klubb fra konfliktområde – TV-reporter måtte endre rute etter krigsmelding

Torsdag kveld møter Molde aserbajdsjanske Karabakh i Europa League. Viaplay-reporter Tommy Barstein dekker oppgjøret og opplevde reisen dit som dramatisk.

PÅ PLASS: Viaplay-reporter Tommy Barstein har ankommet stadion i Baku, der Molde spiller torsdag. Vis mer

Publisert: 21.09.2023 17:17 Oppdatert: 21.09.2023 17:33

På veien til Aserbajdsjan holdt planene på å ryke for tv-reporteren, som dekker Moldes første kamp i den europeiske turneringen.

Grunnen?

En konflikt mellom nabolandene Aserbajdsjan og Armenia, som i flere tiår vært i konflikt om landområdet Nagorno-Karabakh. En region som tilhører Aserbajdsjan, men er befolket av etniske armenere.

PÅ JOBB: Tommy Barstein skal dekke kampen for Viaplay. Vis mer

Etnisk-armenske myndigheter i Nagorno-Karabakh sa tirsdag at Aserbajdsjan har bombardert regionen langs hele frontlinjen.

Det gjorde at flere flyturer til Aserbajdsjan ble kansellert, inkludert flyet til Barstein fra Frankfurt.

– Det var en kjip flytur ned hit. Jeg og Romsdals Budstikke fikk beskjed om at turen var kansellert på grunn av sikkerhetshensyn, sier reporteren til VG.

Barstein sier at han fikk ombooket flyet sitt natt til onsdag, og at Istanbul ble neste mellomlanding før de kunne ankomme Baku.

–Jeg har aldri opplevd at fly blir kansellert på grunn av en militæraksjon, forteller han.

Molde FK reiste med charterfly til Aserbajdsjan.

– Vi opplever at vi har fått god informasjon og blir ivaretatt godt her. Jeg har følt at det har vært trygt å dra hit og vi har ikke blitt forstyrret av det, opplyser administrerende direktør Øystein Neerland til VG noen timer før avspark.

DAGLIG LEDER: Øystein Neerland Vis mer

Også sikkerhetssjef Arve Tovan i Molde gir gode ord om sikkerheten rundt laget til Romsdals Budstikke.

Viaplay-reporter Barstein visste at det har pågått en konflikt i området lenge, men ble oppmerksom på det siste som hadde skjedd via en kollega. Han trodde først ikke på det som ble sagt.

– Det (krigen) pågår fra det området Karabakh kommer fra, men de har ikke spilt kamper der siden 1993. Jeg trodde det var fleip på bakgrunn av at den krigen har holdt på så lenge.

Onsdag kom rapporter om at en våpenhvile var inngått mellom partene i Nagorno-Karabakh-regionen. Torsdag uttalte likevel den armenske delegasjonen er de ikke er i mål med en fredsavtale.

Barstein som nå er på plass, sier han måtte ta noen runder meg seg selv før han dro til Baku, som han onsdag ankom.

– Kona var ikke så «superhappy». Jeg fikk beskjed om at hvis du vil reise hjem, er det helt greit. De hadde snakket med Uefa (Det europeiske fotballforbundet), som sa at det ikke var snakk om å stoppe kampen, sier han om samtalen med arbeidsgiver hjemme.

– Da slo jeg meg til ro med det. Jeg nekter å tro at Uefa hadde latt kampen gå hvis de hadde vurdert det som utrygt, fortsetter Barstein.

PS! Kampen ser du på Viaplay og VSport2. Den kan også følges i VG Live.