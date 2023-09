Rykter om Zlatan Ibrahimovic i Milan-rolle

Kan Zlatan Ibrahimovic få en lederrolle i sitt kjære AC Milan?

NY ROLLE: Zlatan Ibrahimovic på French Open-finalen i sommer. Ved hans side: Kylian Mbappe. Vis mer

Publisert: 18.09.2023 11:58

Ryktene går om det etter at svensken dukket opp ved klubbens treningsanlegg, skriver Expressen mandag.

Ibrahimovic avsluttet spillerkarrieren i juni. Siste klubb var nettopp AC Milan.

Han og partneren Helena Seger bor fortsatt i Italia.

Ifølge Expressen skal han ha vært en av kandidatene til rollen som klubbsjef i AC Milan - men han var ikke interessert i den jobben.

Samtidig har mange ment at muligheten for en større rolle for Zlatan har minsket etter at vennen Paolo Maldini fikk sparken som sportssjef.

Men journalisten Nicolo Schira skriver på X/Twitter at klubbdirektør Giorgio Furlani vil ha Ibrahimovic inn i en lederrolle, og Football-italia.skriver at svensken overraskende dukket opp på treningsanlegget mandag.