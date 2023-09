Guardiola om Nevilles Ødegaard-påstand: – En eksepsjonell spiller

MANCHESTER (VG) Sky Sports-ekspert Gary Neville mener Martin Ødegaard (24) er en spiller Pep Guardiola hadde hentet «uten å blunke». Akkurat det ville ikke Manchester City-manageren svare på.

ROSER NORDMANNEN: City-manager Pep Guardiola takker Arsenal-kaptein Martin Ødegaard for kampen, da lagene møttes til Community Shield-kamp i august. Vis mer

Publisert: 23.09.2023 08:09

For da VG ba om et svar på Nevilles ferske utspill, svarer Guardiola slik:

– En eksepsjonell spiller. Han har virkelig slått seg til ro og er komfortabel (i Arsenal). Han ble kaptein for måten han er utenfor banen og han er sentral ved å spille mange kamper. Han passer perfekt til filosofien til Mikel (Arteta, manager) og Arsenal. En virkelig god spiller, sier Guardiola.

Ødegaard har hatt en drømmestart på sesongen. Nordmannen leder an i et Arsenal-lag som har levert en nær prikkfri start.

Så sent som denne uken i en Sky Sports-podkast, omtalt i flere medier, der Gary Neville uttaler at han alltid har visst at Ødegaard er en god spiller.

«Men nå snakker vi om noe veldig annet enn bare et talent – dette er virkelig klasse», sa den tidligere Manchester United-spilleren og nå TV-eksperten.

Neville meldte deretter følgende:

– Jeg tror Pep Guardiola, hvis han skulle tatt en spiller ut av det Arsenal-laget, så hadde han tatt ham uten å blunke. Han er en herlig spiller og ville slått seg inn på det Manchester City-laget. Han blir bare bedre og bedre for hver gang jeg ser ham, sier Neville.

EKSPERT: Gary Neville, her avbildet på et fotballstadion tidligere denne sesongen. Vis mer

John Cross er avisen The Mirrors ledende fotballskribent.

– Jeg er helt enig med Neville, sier han til VG og fortsetter:

– Ødegaard har startet sesongen fantastisk. Han er en av de beste spillerne i Europa i øyeblikket. Han er så bevegelig, spillet rundt ham flyter. Han har strålende ferdigheter.

Cross var selv til stede da Arsenal vant sist ligakamp. Det var mot Everton.

– Mange mente banens beste mot Everton var Declan Rice. Men i mine øyne var det Ødegaard. Arsenal slet med å vinne den kampen. Det var de som måtte skape noe. Hvem var motoren i laget? spør han retorisk.

– Det var Ødegaard. Hver eneste gang. Han så alltid etter et gjennombrudd, at det skulle skje noe. Han er så kreativ. Han ville vært Peps drømmevalg. En briljant spiller, sier Cross.

IMPONERT: John Cross i avisen The Mirror, her avbildet på Emirates Stadium tidligere denne sesongen. Vis mer

Neville er i podkasten klar på at Ødegaard ennå ikke er helt på nivå med David Silva og Kevin De Bruyne, to spillere som tidligere var – og i dag er – den kreative og dominerende offensive kraften i Manchester City.

Men John Cross vil ikke sammenligne Ødegaard og De Bruyne for mye.

Han mener de er for forskjellige. Der belgieren, som i dag er langtidsskadet, har sin store egenskap i å bruke få berøringer og åpne opp forsvar med sin ekstremt presise pasningsfot, mener han nordmannen tilfører noe annet:

– Ødegaard fører ballen mer og tar seg forbi motstanderne. Man kommer jo ikke nær ham. Han har en slags kraft i seg med ballen, ingen tar den fra ham. Han er en utrolig kontroll. De to er forskjellige spiller. Men for en spiller Ødegaard er nå, sier Cross.