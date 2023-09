United bekrefter: Jadon Sancho utestengt fra førstelag-trening

Manchester United tar grep rundt situasjonen med angrepsspiller Jadon Sancho (23).

UTESTENGT FRA FØRSTELAGET: Jadon Sancho. Vis mer





Publisert: 14.09.2023 16:34 Oppdatert: 14.09.2023 17:01

«Jadon Sancho vil fortsette med et individuelt treningsprogram borte fra førstelaget i påvente av en løsning rundt et disiplinproblem», skriver klubben i en pressemelding.

Telegraph skrev mandag at Jadon Sancho (23) var kalt inn på teppet etter å ha gått ut mot Manchester United-trener Erik ten Hag på sosiale medier.

– Sancho prøvde å gjemme seg for fotografene da han kom til Carrington (treningsanlegget) i dag, skriver Samuel Luckhurst, United-journalist i lokalavisen Manchester Evening News, på Twitter/X.

– Riktig avgjørelse. Du kan ikke tolerere at en spiller offentlig beskylder manageren for å juge. Dette må bli Sanchos siste måneder/sesong i United, fortsetter United-eksperten.

Det hele startet med at United-sjef Erik ten Hag vraket Jadon Sancho fra troppen mot Arsenal, og begrunnet det med hans prestasjoner på trening. Så slo stjernespilleren tilbake på sosiale medier.

«Vær så snill, ikke tro på alt dere leser. Jeg vil ikke tillate folk å si ting som er fullstendig løgn», skrev Jadon Sancho på Twitter/X.

På pressekonferansen etter 1–3-tapet for Arsenal fikk Erik ten Hag spørsmål om hvorfor Jadon Sancho ikke var med i kamptroppen.

– Basert på treningene valgte vi å ikke ta ham med til kampen.

– Skyldes det disiplin?

– Nei, men man må nå et visst nivå hver dag i Manchester United. Vi kan gjøre forskjellige valg i angrep, og til denne kampen ble han ikke valgt, svarte nederlenderen.

Sancho mente at dette ikke var riktig:

«Jeg har gjort det veldig bra på trening denne uken. Jeg tror det er andre grunner for dette som jeg ikke ønsker å gå inn på. Jeg har vært en syndebukk lenge nå, og det er ikke rettferdig», skrev han på sosiale medier.

Det var tydeligvis ikke populært i United-ledelsen.

Manchester Evening News skriver torsdag at Erik ten Hag har innført nye regler som gjør at spillerne forlater treningskomplekset Carrington senere enn vanlig, fordi de må spise lunsj der. Klubben har pusset opp kantinen, der kjøkkensjefen Omar Meziane boltrer seg. Manageren har uttalt at ernæringen er en av områdene der United skal forbedre seg.