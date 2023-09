Liverpool reddet av drømmescoring: – Flyvende volley

(Liverpool – West Ham 3–1) Liverpool tok sin femte strake seier i Premier League og holder følge med Manchester City i toppen.

Publisert: 24.09.2023 16:59 Oppdatert: 24.09.2023 17:31

West Ham-trener David Moyes har aldri vunnet på Anfield som trener. Det klarte han heller ikke søndag.

For et høyt Liverpool-press skulle til slutt resultere i scoringer etter at lagene var like langt til pause. Diogo Jotas 3–1-mål punkterte kampen og det ble også sluttresultatet.

Laget fortsetter dermed storformen i Premier League med sin femte strake seier i ligaen.

Etter å ha brent en enorm mulighet tidlig i den andre omgangen, skulle også Darwin Núñez varte opp med en scoring – og det av det nydelige slaget.

Alexis Mac Allister serverte Nunez med en elegant langpasning etter drøyt timen spilt, og på helvolley, satt sistnevnte inn ballen på lekkert vis.

– Det var min første assist for klubben og det var enda bedre fordi det var for Darwin. Veldig fornøyd, men det viktigste er selvfølgelig resultatet, sa Mac Allister etter kampen, ifølge BBC.

Målet hylles:

– Nunez burde ha scoret tidligere. Dette er en enda vanskeligere sjanse. Han tar den på flyvende volley, nesten som et saksespark og finner det venstre hjørnet, sa tidligere Liverpool-spiller Stephen Warnock på BBC.

Det var Mohamed Salah som førte vertene i ledelsen fra straffemerket etter selv å ha blitt felt.

Ledelsen holdt de på en stund, men kort tid før pause skulle kalddusjen komme for vertene. West Ham rullet opp et fint angrep og Jarrod Bowen stupte inn utligningen.

Liverpool-seieren gjør at laget nå er to poeng bak Manchester City på tabelltopp. West Ham forblir på 6.-plass.